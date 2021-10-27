Х5 планирует открыть более 7 тыс. магазинов за три года

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - X5 Retail Group планирует открыть более 7 тыс. магазинов, включая "жесткие" дискаунтеры, в ближайшие три года, сообщил финансовый директор компании Всеволод Старухин в ходе "Дня инвестора".

Он также отметил, что дивиденды X5 за 2021 год могут превысить 50 млрд рублей - в зависимости от результатов по итогам 2021 года и планов развития на следующий год.

По словам Старухина, X5 Retail Group прогнозирует, что ее новый формат - сеть "жестких" дискаунтеров "Чижик" - выйдет на прибыльный уровень после 2024 года.

Целевой уровень рентабельности EBITDA Х5 до 2024 года составляет более 7%. При этом зрелые бизнесы нарастят EBITDA margin до уровня выше 8%, прогнозирует компания.

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