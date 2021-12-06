Сеть "Перекресток" начала тестировать формат небольших магазинов

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Сеть супермаркетов "Перекресток" (принадлежит X5 Group) начала тестировать формат небольших магазинов площадью до 300 квадратных метров с сокращенным ассортиментом, сформированным из наиболее востребованных товаров сети.

Магазины под брендом "Джем" Перекресток" будут располагаться в шаговой доступности от офисов и жилых районов, говорится в сообщении Х5. Первый магазин уже открыт в Москве, до конца года еще два появятся в Санкт-Петербурге.

"В начале 2022 года мы планируем открыть еще четыре магазина малого формата в Москве, а затем будем принимать решение о возможном масштабировании проекта", - сказал генеральный директор "Перекрестка" Владислав Курбатов, процитированный в сообщении. По его словам, небольшие магазины будут открываться там, где не может разместиться супермаркет стандартной площади.

Ассортимент "Джем "Перекрестка" будет в пять раз меньше, чем в стандартных супермаркетах "Перекресток", и составит около 3 тыс. товарных наименований, получивших высокую оценку при опросах покупателей. Около 60% ассортимента занимают продукты "свежих" категорий, то есть фрукты, овощи, молочная продукция, готовая еда, выпечка и др. Доля товаров собственных торговых марок составляет 30%, при этом фокус сделан на продукты для здорового питания "Зеленая линия". У формата будет такая же ценовая политика, как и супермаркетов "Перекресток".

В пилотном магазине расположено кафе с посадочной зоной, которое обособлено от торгового зала, посетителям также доступны Wi-Fi и возможность подзарядки гаджетов. Жителям в радиусе километра от нового магазина доступна экспресс-доставка продуктов через мобильное приложение "Перекресток".

На сегодняшний день торговая сеть "Перекресток" объединяет 980 супермаркетов. Ассортимент магазинов в среднем включает 15 тыс. товарных позиций.

По итогам девяти месяцев 2021 года выручка "Перекрестка" (с учетом экспресс-доставки) увеличилась на 14%, до 251 млрд рублей. Общие продажи Х5 выросли на 10,1%, до 1,6 трлн рублей.