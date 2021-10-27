Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Газ в Европе подешевел после объявления о планах закачки "Газпрома" в хранилища ЕС

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Спотовая цена газа в Европе упала после объявления о планах закачки "Газпрома" в хранилища ЕС – Германии и Австрии.

Цена ближайшего (ноябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures снизилась до 84,6 евро за МВт/ч, или $1015 за тысячу кубометров после объявления председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера, что после завершения закачки газа в ПХГ России концерн займется наполнением европейских ПХГ.

Перед этим заявлением цена была $1048, а днем ранее торги закрылись на уровне $1062 за тысячу кубометров.

Газпром ЕС

Новости

Росстат оценил годовую инфляцию в 8%, что выше прогноза ЦБ

"Газпром" займется закачкой газа в ПХГ Европы после 8 ноября

"Газпром" займется закачкой газа в ПХГ Европы после 8 ноября

ЦИАН получил листинг на Московской бирже

Цены на бензин растут вторую неделю подряд на АЗС почти по всей России

Украина разрешит импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии в ноябре

Выручка "Яндекса" в III квартале выросла в 1,5 раза

Молдавия объявила тендер на поставку еще 1,5 млн кубометров газа

FT сообщила о предложении Москвы Кишиневу отказаться от ассоциации с ЕС ради газа

FT сообщила о предложении Москвы Кишиневу отказаться от ассоциации с ЕС ради газа

ФАС возбудила дело против Apple

ФАС возбудила дело против Apple

Владелец сети "Красное и белое" официально объявил о намерении провести IPO

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });