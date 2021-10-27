Газ в Европе подешевел после объявления о планах закачки "Газпрома" в хранилища ЕС

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Спотовая цена газа в Европе упала после объявления о планах закачки "Газпрома" в хранилища ЕС – Германии и Австрии.

Цена ближайшего (ноябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures снизилась до 84,6 евро за МВт/ч, или $1015 за тысячу кубометров после объявления председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера, что после завершения закачки газа в ПХГ России концерн займется наполнением европейских ПХГ.

Перед этим заявлением цена была $1048, а днем ранее торги закрылись на уровне $1062 за тысячу кубометров.