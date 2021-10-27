"Газпром" займется закачкой газа в ПХГ Европы после 8 ноября

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Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - "Газпром" займется закачкой газа в подземные хранилища Европы после 8 ноября.

"Газпром" нацелен к 1 ноября завершить создание целевого уровня запасов газа в ПХГ России в объеме 72,638 млрд куб. м активного газа. Однако с учетом принятого решения об объявлении в России нерабочих дней и соответственно снижении потребления в это время, "Газпром" решил продолжить закачку до 8 ноября", - сообщил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным глава "Газпрома" Алексей Миллер.

После 8 ноября "Газпром" сможет заняться заполнением подземных хранилищ в Европе, сказал Миллер.

Глава "Газпрома" отметил: "Закачка в этом году велась в очень жестком режиме, предыдущая зима была холодная, весна была затяжная, и "Газпром" установил рекорд по объему отбора из своих подземных хранилищ в Российской Федерации за всю историю. Мы отобрали 60 млрд куб. м газа и поэтому и летом, и в сентябре, и в октябре мы вели закачку в наши ПХГ, и режим работы был очень жесткий".

Миллер также отметил, что и Европа поставила рекорд по отбору газа из своих ПХГ - 66 млрд куб. м: "В отличие от нас на сегодняшний день они существенно отстают от того уровня, который был у них за последние пять лет".

Он признал, что запасы "Газпрома" в ПХГ Европы невысоки: "В настоящее время объем нашего газа в этих подземных хранилищах незначителен - чуть меньше 190 млн кубометров".

В связи с этим Владимир Путин поручил Миллеру после завершения работы по закачке газа в подземные хранилища в России, начать плановую работу по повышению объёма газа в ПХГ в Европе - в Австрии и в Германии.