Нижегородские рестораторы просят разрешить работу по QR-кодам в нерабочие дни

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Нижегородские рестораторы обратились к губернатору региона Глебу Никитину с просьбой разрешить работу предприятий общепита с допуском посетителей по QR-кодам.

Указом губернатора рестораны и кафе в регионе закрыты на период с 25 октября по 7 ноября и могут работать только на доставку.

"Просим вас дать возможность в ближайшее время продолжить работу по QR-кодам и мотивировать нижегородцев к вакцинации. Обязуемся усилить контроль безопасности и мер предосторожности по распространению коронавируснуй инфекции совместно с Роспотребнадзором", - говорится в письме, подписанном участниками Ассоциации рестораторов Нижегородской области.

Обращение опубликовано в соцсети главой нижегородского представительства Федерации рестораторов и отельеров России Александром Котюсовым.

Подписанты мотивируют свою просьбу тем, что рестораны и кафе за время пандемии, благодаря выполнению санитарных требований, стали "одним из наиболее безопасных мест для нижегородцев", а ограничительные меры, введенные в отношении общепита, "являются одними из наиболее жестких в России".

"Мы бьем тревогу! (... ) Десятки тысяч сотрудников могут покинуть отрасль в связи с наличием ограничений на работу и отсутствием перспектив. С учетом их семей, поставщиков и подрядчиков этот эффект распространяется более чем на 100 000 человек. Те рестораны, что работают на доставке с 5-10% выручки от обычного оборота, не могут покрыть аренду, платежи ЖКУ и оплату труда. Под угрозой закрытия 90% работающих ресторанов", - говорится в обращении.

Как сообщалось, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин решил продлить период нерабочих дней в регионе с 25 по 29 октября в дополнение к общероссийским, объявленным с 30 октября по 7 ноября. На этот период, в частности, прекращается работа предприятий общепита, за исключением тех, что расположены на вокзалах, в гостиницах и на предприятиях.