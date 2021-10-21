Театры и рестораны с пониманием отнеслись ко введению нерабочих дней

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Менеджеры театров и ресторанов опасаются финансовых потерь в связи с введением нерабочих дней в России с 30 октября по 7 ноября, однако относятся с пониманием к этим мерам, сообщили "Интерфаксу" представители отраслей.

Кино и фитнес

По оценке руководителя Ассоциации владельцев кинотеатров Олега Березина, кинотеатры могут потерять 4,5-5 млрд рублей из-за введения нерабочих дней на праздничные выходные.

"Я думаю, что потери доходов составят примерно 4,5-5 млрд на всю страну, если все регионы начнут вводить такую историю, с учетом доходов от билетов и так далее. Это ощутимо для кинотеатров", - сказал Березин.

Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева в такую же сумму оценивает потери отрасли, если нербочие дни не продлят. Прогнозировать, сколько организаций может закрыться, она сказала, предложив посмотреть "на продолжительность локдауна".

По словам Киселевой, ассоциация отслеживает ситуацию с введением QR-кодов в регионах. "С QR-кодами мы работали в последнюю неделю с властями 20 регионов. На информацию о QR-кодах наша аудитория реагирует сразу, мгновенно. Даже еще нет указа, пошла только информация об этом - кто-то в паблике написал - 80-90% падение трафика и примерно столько же денег. Поэтому, конечно же, никакого подкожного жирка у нас нет (чтобы введение нерабочих дней не отразилось на работе предприятий)", - добавила она.

Рестораны и кафе

Рестораторы считают ограничения работы, которые введены в Москве и Подмосковье с 28 октября по 7 ноября, необходимой мерой и с понимаем относятся к ней, заявил агентству вице-президент федерации рестораторов и отельеров России, омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.

"Данная мера необходима, чтобы разорвать цепочку заболеваний COVID-19, потому что в Москве больницы забиты пациентами, и что-то нужно с этим делать. Этот десятидневный разрыв поможет остановить заболеваемость, даст людям возможность восстановиться, восстановиться нашей медицине, и через 10 дней мы должны вернуться к работе. Я с пониманием отношусь к этой мере, и, наверное, она наименее болезненная из всех возможных", - заявил он.

От имени рестораторов, он выразил надежду, что введенные меры продлять не будут.

Также он сообщил, что власти Москвы в настоящее время разрабатывают пакет мер поддержки для отрасли. "Мы рассчитываем, что пакет мер будет разработан таким образом, что полностью компенсирует бизнесу убытки", - отметил Миронов.

Театры и концертные залы

Художественный руководитель театра "Модернъ" Юрий Грымов поддержал введение QR-кодов в Москве, отметив, что убытки и потеря зрителей будут небольшими. Он рассчитывает, что обладатели QR-кодов "активизируются и будут ходить в театр".

Директор Московского театра оперетты Владимир Тартаковский в разговоре с "Интерфаксом" отметил, что введение QR-кодов скорее всего никак не отразится на театре, а для зрителей, у которых нет кода, это станет стимулом пройти вакцинацию от коронавируса.

Предправления ассоциации концертно-театральных и билетных организаций (КТиБО) Владимир Зубицкий сообщил, что нерабочие дни на многих концертных компаниях никак не отразиться, "потому что они уже давно не работают.

"Но вообще, это, конечно, для нас катастрофа. Ведь какие-то мероприятия должны были быть", - уточнил он.

По его словам, отрасль страдает из-за тех, кто отказался проходить вакцинацию. По его мнению, для работы концертных площадок необходимо ввести протокол проведения мероприятий в формате COVID-free, однако пока он еще не разработан. Если отрасль перейдет на такой формат работы, она сможет быстрее восстановиться.