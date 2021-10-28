"Интер РАО" допустило старт коммерческих поставок электроэнергии в Казахстан в ноябре

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Интер РАО" обсуждает возможность коммерческих поставок электроэнергии в Казахстан в ноябре, рассказала журналистам член правления компании Александра Панина.

"Сейчас рост потребления в Казахстане по 6-7% в год. Это привело к тому, что впервые зимой они прогнозируют дефицит. И первую зиму я даже сейчас обсуждаю возможность коммерческой поставки российской электроэнергии в ноябре в Казахстан", - сказала Панина.

Дефицит текущей зимой может составить в пике до 600 МВт, в будущем достичь 1 ГВт, привела она данные.

Помимо Казахстана, у "Интер РАО" также есть запрос на поставку электроэнергии от Киргизии транзитом через Казахстан.

Панина назвала две причины сложившейся в Казахстане ситуации.

"Казахстан долго "зажимал" свой тариф. У них есть предельная цена, выше которой энергия продаваться не может. Этот price-cap приводил к тому, что они много лет не вкладывали в свои мощности, ничего не строилось. У них строится только ВИЭ. Традиционная генерация, не модернизировалась, не строилась, не развивалась", - рассказала она.

В то же время низкая цена на электроэнергию привлекает майнеров криптовалют. Майнеры стали большой проблемой для Казахстана. Так как они появились внепланово, к ним никто не готовился, объяснила топ-менеджер.

Панина также пояснила, что законодательство Казахстана запрещает импорт электроэнергии, если в стране нет ее дефицита. Но этой зимой местный "Системный оператор" (диспетчер энергосистемы - ИФ) может показать дефицит, и тогда коммерческие поставки станут возможны.

Ранее в октябре на совещании у президента России Владимира Путина министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что российское ведомство обеспокоено внеплановым перетоком с Казахстаном в 1-1,5 ГВт в день, в том числе из-за майнинга криптовалюты.

"Это сказывается на работе наших электростанций, потому что они используются, первое - в неэффективных режимах, второе - мы зачастую вынуждены их оперативно включать в работу", - сказал Шульгинов.

Он также подчеркнул, что ситуация осложняется высокой аварийностью генерирующего оборудования в Казахстане.

Панина подтвердила, что вопрос перетоков в Казахстан вышел на серьезный политический уровень.

"Самое разумное перевести (переговоры - ИФ) в коммерческую плоскость. У нас коридор (допустимого перетока - ИФ) установлен. Если ты вываливаешься из него, то это уже другие цены", - заключила Панина.

"Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Компания также является единственным российским оператором экспорта-импорта электроэнергии. Суммарная мощность электростанций "Интер РАО" на конец 2020 года составляла 31,1 ГВт.

Основным акционером компании является "Роснефтегаз" (27,63%), ПАО "ФСК ЕЭС" принадлежит 8,57%. На долю "Интер РАО Капитал" приходится 29,56%, еще 34,24% находятся в свободном обращении.