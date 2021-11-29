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"Интер РАО" создаст в Казахстане СП для поставок электроэнергии

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "Интер РАО" совместно с казахстанскими партнерами создает компанию для поставок электроэнергии в Казахстан, процесс находится в завершающей стадии, сообщил журналистам гендиректор "Интер РАО" Борис Ковальчук в кулуарах Российско-китайского энергетического бизнес-форума.

"Наша практика состоит в том, что мы создаем трейдинговые "дочки" очень часто совместно с партнерами в стране присутствия, стране поставки: 51% у "Интер РАО", 49% у коллег. Здесь мы сделаем такую же модель, сейчас подбираем партнера правильного", - сказал Ковальчук.

Ранее стало известно, что Казахстан, в котором сейчас прогнозируется дефицит электроэнергии, обратился к ПАО "Интер РАО" с просьбой начать коммерческие поставки электроэнергии в страну.

Член правления "Интер РАО" Александра Панина говорила, что компания серьезно думает о том, чтобы начать поставки в Казахстан и даже уже начала предлагать объемы на местном рынке. "Интер РАО" готова поставлять "существенные объемы", отмечала она.

Ранее "Интер РАО" уже сообщала, что обсуждает возможность коммерческих поставок электроэнергии в Казахстан в ноябре. Дефицит мощности в стране текущей зимой может составить в пике до 600 МВт, в будущем достичь 1 ГВт.

В октябре на совещании у президента России Владимира Путина министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что российское ведомство обеспокоено внеплановым перетоком с Казахстаном в 1-1,5 ГВт в день, в том числе из-за майнинга криптовалюты.

"Это сказывается на работе наших электростанций, потому что они используются, первое - в неэффективных режимах, второе - мы зачастую вынуждены их оперативно включать в работу", - говорил Шульгинов.

Он подчеркивал, что ситуация осложняется высокой аварийностью генерирующего оборудования в Казахстане.

"Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Компания также является единственным российским оператором экспорта-импорта электроэнергии. Суммарная мощность электростанций "Интер РАО" на конец 2020 года составляла 31,1 ГВт.

Основным акционером компании является "Роснефтегаз" (27,63%), ПАО "ФСК ЕЭС" принадлежит 8,57%. На долю "Интер РАО Капитал" приходится 29,56%, еще 34,24% находятся в свободном обращении.

Интер РАО Борис Ковальчук Казахстан

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