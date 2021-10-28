Фондовые индексы США завершили сессию без единой динамики

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Основные индексы американского фондового рынка завершили торги в среду без единой динамики.

В центре внимания трейдеров оставались отчеты компаний за третий квартал. На текущий момент о результатах отчитались около 30% компаний, акции которых входят в индекс S&P 500. При этом прибыль 82% из них превзошла ожидания аналитиков, выручка 80% этих компаний также превысила прогнозы, пишет CNBC.

Сильные результаты компаний являются одним из ключевых драйверов роста основных индикаторов до новых рекордных максимумов.

Опубликованные в среду статистические данные указали, что новые заказы на товары длительного пользования в США сократились на 0,4% в помесячном выражении в сентябре после роста на 1,3% месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали падения показателя на 1,1%, согласно Trading Economics. Снижение было зафиксировано впервые за пять месяцев в связи со сбоями в цепях поставок.

Цена бумаг Twitter Inc. уменьшилась на 10,8%, хотя компания, которой принадлежит одноименная сеть микроблогов, в третьем квартале увеличила выручку и доходы от рекламы, отметив, что эффект от изменения политики конфиденциальности iOS в Apple был "скромным".

Акции Microsoft Corp. прибавили в цене 4,2%. Компания увеличила чистую прибыль в первом квартале 2022 финансового года (июль-сентябрь) на 48%, до рекордных $20,5 млрд по сравнению с $13,89 млрд за аналогичный период прошлого фингода.

Бумаги Alphabet Inc. выросли на 5%. Холдинговая компания Google увеличила чистую прибыль в третьем квартале 2021 года на 68%, выручку - на 41%.

Котировки акций General Motors уменьшились на 5,4%. Крупнейший американский автопроизводитель в третьем квартале сократил чистую прибыль на 40%, однако дал хороший прогноз на весь текущий год.

Цена акций Robinhood Markets Inc. упала на 10,4%. Оператор популярной платформы для торговли на фондовом рынке увеличил выручку в третьем квартале 2021 года на 35% по сравнению с тем же периодом прошлого года, однако показатель резко снизился относительно предыдущего квартала и оказался хуже прогнозов рынка.

Акции McDonald's Corp. выросли на 2,7%. Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания в третьем квартале увеличила чистую прибыль на 22%, выручку - на 14,5%. Последняя оказалась лучше прогноза аналитиков.

Бумаги Coca-Cola Co. прибавили в цене 1,9%. Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков увеличил чистую прибыль в третьем финансовом квартале на 42%, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания рынка.

Акции Intel Corp. подешевели на 0,8%. Главный исполнительный директор компании Пэт Гелсингер, а также некоторые из членов ее совета директоров приобрели акции Intel на общую сумму $2,5 млн.

Котировки бумаг Texas Instruments Inc. снизились на 5%. Разработчик и производитель полупроводниковых компонентов увеличил чистую прибыль в третьем квартале 2021 года на 44%, выручку - на 22%, однако последний показатель оказался слабее ожиданий.

Бумаги Advanced Micro Devices (AMD) подешевели на 0,5%. Американский производитель микрочипов увеличил чистую прибыль в третьем квартале на 30%, выручку - на 54%. Показатели оказались лучше ожиданий аналитиков.

Акции Boeing Co. снизились на 1,5%. Американский концерн, один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в третьем квартале сократил чистый убыток в 3,5 раза.

Цена бумаг Harley-Davidson Inc. выросла на 3,6%. Крупнейший американский производитель мотоциклов в третьем квартале 2021 года увеличил выручку на 17%, что оказалось лучше прогноза экспертов.

Значение Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов уменьшилось на 0,74% и составляло 35490,69 пункта.

Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 0,51% - до 4551,68 пункта.

Nasdaq Composite не продемонстрировал изменений и закрылся на уровне 15235,84 пункта.