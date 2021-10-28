Сечин призвал компании "зеленой" энергетики заботиться о последовательном энергопереходе

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Компании "зеленой" энергетики должны заботиться не столько о быстром росте капитализации за счет увеличения цен для потребителей, сколько об обеспечении последовательного энергетического перехода, не создающего шоков для экономики и потребителей, которых с начала пандемии и так было достаточно, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на XIV Евразийском экономическом форуме.

"Глобальные цепочки поставок, включая морской транспорт, железные дороги, автомобильные и авиационные перевозки, оказались не готовы к скачкам предложения и спроса. Срываются поставки не только готовых товаров, но и сырья, что хорошо показала недавняя ситуация с танкером, заблокировавшим Суэцкий канал", - отметил он.

"Современная индустриальная модель, подразумевающая работу с минимальными складскими запасами, что называется "с колес", когда полученное от поставщиков сырье или товары сразу направляются в производство, позволяет снизить затраты. Однако экономика становится все более взаимосвязанной, и важность надежной работы инфраструктуры выходит на первый план", - подчеркнул руководитель "Роснефти".

"По всей видимости, усложнение глобальных производственных связей и необходимость стабильных поставок должны привести к переосмыслению роли товарных запасов, необходимости поддержания их на разумных уровнях, снижающих неопределенность и риски перебоев", - считает Сечин.

Он отметил, что важность товарных запасов хорошо показал нынешний газовый кризис в Европе. "Из-за нехватки долгосрочных контрактов газовые хранилища оказались заполнены лишь на 75% по сравнению с 10-летним историческим уровнем в 90%. Сейчас этот уровень снизился еще сильнее, до 65-70%. На фоне растущего спроса ограниченные возможности альтернативной генерации по обеспечению стабильных поставок электроэнергии не только в зимний, но и в более комфортные с точки зрения погодных условий летний и осенний периоды привели к рекордным ценам на газ, которые превышали $1300 за 1 тыс. куб. м - уровень, который раньше никто даже не мог представить. Такой уровень цен, безусловно, угрожает экономическому восстановлению Европы. Рекордные цены стали индикатором того шока, который испытала Европа", - напомнил главный исполнительный директор НК.

"Долгосрочные контракты обеспечивают определенную стабильность рынка газа, но не гарантируют его полную устойчивость, так как развиваются спотовые поставки по краткосрочным сделкам", - продолжил он. "Но надежды Европы на спотовые поставки СПГ из США не оправдались. Более того, цены по таким поставкам не были захеджированы должным образом. Объем поставок СПГ по долгосрочным контрактам с Катаром не смог обеспечить растущий спрос", - указал Сечин.

По его словам, дополнительно положение Европы осложняет рост экономики Китая, которая даже в кризисном 2020 году выросла на 2,3%, а по итогам текущего года темпы ее роста достигнут показателя в 8%, в то время как экономика Еврозоны вырастет на 5%. Следствием быстрого восстановления и роста экономики Китая стал растущий спрос этой страны на все виды энергоресурсов: по сравнению с предыдущим годом потребление нефти в этом году вырастет на величину порядка 10%, а спрос на газ - на 7-8%. "Таким образом, газовый кризис произошел не по какой-то одной причине, а из-за сочетания целого ряда факторов, оказавших одновременное воздействие", - резюмировал он.