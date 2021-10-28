Сечин высказался против принуждения к выходу из нефтегазовых проектов

Он отметил давление климатических активистов на рынок нефти и газа

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Принуждение компаний к выходу из нефтегазовых проектов не решает проблему сокращения выбросов, заявил на XIV Евразийском экономическом форуме глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Он также считает, что достижение углеродной нейтральности "не требует полного отказа не только от нефти и газа, но и от угля".

Риски отказа от нефти, низкоуглеродной газовой генерации и от использования угля должны быть справедливо оценены, предупредил он. Вынужденное возвращение к углю для гарантированного обеспечения стабильности производства электроэнергии заставляет переосмыслить не только сроки, но и необходимость декларируемого полного отказа от традиционной генерации, добавил он.

"По оценке банков Citi и Goldman Sachs, сверхвысокие цены на природный газ могут создать дополнительный спрос на нефть в размере до 1 млн барр./сут., что послужит импульсом к возникновению дисбаланса, подобного газовому, и еще сильнее "разогреет" нефтяные цены", - сказал глава "Роснефти".

Климатическое давление

"Когда речь заходит о дополнительном спросе на нефть, часто обращают внимание на страны, участвующие в соглашении ОПЕК+. И практически всегда звучат обвинения в том, что страны ОПЕК+ манипулируют рынком, так как перевыполняют свои обязательства. При этом ряд стран ОПЕК+ не может нарастить добычу из-за односторонних санкций, а некоторые страны не имеют для этого достаточно инвестиций. Также под давлением климатических активистов прекращается реализация совместных с международными компаниями проектов, что вынуждает мейджоров сокращать инвестиции в добычу нефти и газа, перенаправляя средства в возобновляемую энергетику. Именно климатическая повестка сейчас оказывает давление на мировой рынок нефти и газа", - считает Сечин.

"Если в 2011-2015 годах ведущие мировые нефтегазовые компании инвестировали в геологоразведку в среднем $16 млрд в год, то в прошлом году расходы на восполнение запасов углеводородов упали в 3 раза, до $5 млрд. В результате уровень восполнения запасов нефти и газа в мире снижается уже четвертый год подряд и риски дефицита поставок уже сейчас закладываются в цены, негативно сказываясь на доходах европейских и мировых потребителей", - отметил он.

В условиях неопределенности в отношении долгосрочного спроса и цены нефти значительное число нефтегазовых компаний не планирует наращивать инвестиции, подчеркнул глава НК. "В результате глобальные инвестиции в нефтегазовые проекты в 2021 году будут в 2 раза ниже, чем в 2014 году. С учетом снижения добычи на действующих месторождениях требуются инвестиции в разработку новых запасов. Исходя из текущих трендов реализации проектов, накопленный дефицит инвестиций, необходимых для удовлетворения спроса на нефть, в 2021-2025 годах может составить $135 млрд", - полагает глава "Роснефти".

Если инвестиции останутся на текущем уровне, то к 2030 году их накопленный дефицит, по оценке банка JP Morgan, достигнет $600 млрд. "Недостаточные инвестиции уже сегодня создают риски в отношении стабильности долгосрочного обеспечения спроса на нефть и газ", - предупредил Сечин.

"Энергетический переход должен быть основан не на требованиях климатических активистов, а на реальных экономических закономерностях, обеспечивать доход на инвестиции и долгосрочный рост стоимости при одновременном удовлетворении спроса на энергоресурсы и сокращении выбросов", - убежден он.

"Вера в безграничные возможности возобновляемой энергетики пока не подкреплена надежными технологиями. Требуются исследования и поиск новых, менее энергоемких и токсичных материалов, которые смогут использоваться для производства и хранения энергии и придут на смену сегодняшним", - продолжил руководитель компании.

"Развитие новых материалов - это уже не вопрос энергетики, а гораздо более серьезный вопрос изменения структуры экономики. Фактически, несмотря на разнообразие планов по достижению углеродной нейтральности, без серьезного развития", - отметил Сечин.

По его словам, даже в долгосрочной перспективе возобновляемая энергетика не сможет полностью заменить традиционные энергоресурсы. "В этом году Международное энергетическое агентство опубликовало вызвавший большой резонанс низкоуглеродный прогноз, предусматривающий достижение углеродной нейтральности к 2050 году и прекращение инвестиций в новые проекты в нефтегазовой отрасли уже сейчас. Но даже в этом прогнозе традиционные энергоресурсы в 2050 году суммарно будут обеспечивать 39% мирового спроса", - напомнил он.

Сечин полагает, что одним из ключевых драйверов роста мирового спроса на нефть в долгосрочной перспективе станет Индия. "По прогнозу Министерства нефти и газа Индии, к 2050 году потребление нефти в стране удвоится (до 452 млн т, или до 9 млн барр./сут). Нефть будет обеспечивать 1/5 (22%) потребления энергоресурсов страны. Необходимо уже сейчас принимать решения, которые обеспечат удовлетворение будущего спроса. В противном случае нас ждет новое обострение дефицита и рост цен", - резюмировал он.