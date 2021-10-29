В Киеве сообщили об остановке поставок энергетического угля из РФ с 1 ноября

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Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Россия с 1 ноября останавливает поставки энергетического угля на Украину, утверждает глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус.

"Речь идет об угле марки А (антрацит) и П (постный)", - написал Герус в своем телеграм-канале.

Он отметил, что уголь таких марок завозили компании ДТЭК, "Донбассэнерго", а также "Технова", объединяющая Дарницкую, Сумскую и Черниговскую ТЭЦ.

Ссылаясь на участников рынка, Герус отметил, что запрет распространяется именно на уголь, использующийся для нужд энергетики, и не касается коксующегося.

Как сообщалось, с 1 ноября Украина планирует импортировать российскую электроэнергию - 8 компаний выкупили все доступные 2200 МВт мощности межгосударственного сечения в направлении Россия-Украина.