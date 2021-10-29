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Минэкономразвития РФ объяснило прекращение поставок энергоугля на Украину

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - России нужно уделять особое внимание обеспечению внутреннего спроса на энергетический уголь, поэтому было принято решение о прекращении поставок этого ресурса на Украину, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкономразвития.

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"Принятое решение связано с растущим спросом на энергетические марки угля. В осенне-зимнем периоде (ОЗП) необходимо уделять особое внимание обеспечению собственных потребностей внутри страны", - отметили в ведомстве.

При этом, что касается поставок других марок угля, Россия поставит на Украину в ноябре "более половины" от всех углей.

В Минэкономразвития напомнили, что, "несмотря на политическую обстановку", Россия оставалась основным поставщиком угля на Украину в последние годы. Доля российских поставщиков при этом составляет до 68% всего поставляемого в страну угля.

Как сообщил в пятницу глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус, Россия с 1 ноября останавливает поставки энергетического угля на Украину. "Речь идет об угле марки А (антрацит) и П (постный)", - писал Герус в своем телеграм-канале.

По его словам, уголь этих марок завозили ДТЭК, "Донбассэнерго", а также "Технова", объединяющая Дарницкую, Сумскую и Черниговскую ТЭЦ.

Ссылаясь на участников рынка, Герус отмечал, что запрет распространяется именно на уголь, использующийся для нужд энергетики, и не касается коксующегося.

Украина Минэкономразвития РФ

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