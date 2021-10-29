"Аэрофлот" впервые за два года получил квартальную чистую прибыль

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" в III квартале 2021 года получило 2,9 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ против 23,3 млрд рублей убытка годом ранее, сообщила компания.

До этого в последний раз "Аэрофлот" получал чистую прибыль в III квартале "доковидного" 2019 года: по РСБУ она составила 21,4 млрд руб., по МСФО – 29,1 млрд руб.

Выручка выросла в 2,3 раза, до 126,1 млрд руб. Положительное влияние на нее оказало развитие перевозок на внутренних линиях и продолжение восстановления международного сегмента, сообщили в пресс-службе компании.

Себестоимость продаж "Аэрофлота" в III квартале выросла на 56%, до 117,7 млрд руб.

За 9 месяцев "Аэрофлот" получил чистый убыток в размере 23,4 млрд руб., тогда как годом ранее он был на уровне 65,6 млрд руб. (-64%). Выручка за этот период выросла на 56%, до 276 млрд руб., себестоимость продаж – на 17%, до 295,2 млрд руб.

Затраты на топливо за 9 месяцев увеличились на 30% год к году: в основном это обусловлено ростом цены авиакеросина, который составил более 29%, отметили в компании. Расходы на лизинг самолетов остались на уровне 2020 года "благодаря строгой дисциплине в отношении расширения парка воздушных судов". Расходы на оплату труда снизились на 12%.

Заемные средства "Аэрофлота", долгосрочные и краткосрочные суммарно, на конец сентября составили 98,6 млрд руб., следует из отчетности компании – это соответствует уровню конца полугодия. На конец 2020 года показатель был на отметке 78,7 млрд руб.

"Значительный вклад в улучшение финансового результата внес спрос и обеспеченный им рост объема внутрироссийских перевозок, на которые компания сделала ставку в высокий сезон, - прокомментировал результаты CFO "Аэрофлота" Андрей Чиханчин, которого цитирует пресс-служба. - Постепенное снятие ограничений в международном сегменте, возможности которого были максимально использованы компанией, также оказало положительное влияние на результаты. Если в январе 2021 года выставленные емкости авиакомпании "Аэрофлот" на международных линиях составляли только 16% от уровня сопоставимого периода 2019 года, то к сентябрю показатель восстановления перевозок достиг 40%".

Ключевые показатели "Аэрофлота" по РСБУ, млн руб.

Показатель 3 квартал 2020 3 квартал 2021 Изм. 9 месяцев 2020 9 месяцев 2021 Изм. Выручка 55 246 126 118 +2,3х 176 950 276 016 56,0 % Себестоимость продаж 75 648 117 651 55,5 % 253 224 295 219 16,6 % Валовая прибыль / (убыток) (20 402) 8 467 н/д (76 274) (19 203) (74,8)% Чистая прибыль / (убыток) (23 261) 2 893 н/д (65 555) (23 441) (64,2)%

"Аэрофлот" – крупнейшая авиакомпания РФ, работает в премиальном ценовом сегменте. Входит в одноименную группу, которая также объединяет "Россию" (средний сегмент) и низкобюджетную "Победу". Государство контролирует 57,3% акций в "Аэрофлоте", около 2% составляют квазиказначейские акции, 0,0003% – у менеджмента компании, 40,7% находятся в свободном обращении (бумаги торгуются на Московской бирже).