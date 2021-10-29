"Аэрофлот" впервые за два года получил квартальную чистую прибыль
Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" в III квартале 2021 года получило 2,9 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ против 23,3 млрд рублей убытка годом ранее, сообщила компания.
До этого в последний раз "Аэрофлот" получал чистую прибыль в III квартале "доковидного" 2019 года: по РСБУ она составила 21,4 млрд руб., по МСФО – 29,1 млрд руб.
Выручка выросла в 2,3 раза, до 126,1 млрд руб. Положительное влияние на нее оказало развитие перевозок на внутренних линиях и продолжение восстановления международного сегмента, сообщили в пресс-службе компании.
Себестоимость продаж "Аэрофлота" в III квартале выросла на 56%, до 117,7 млрд руб.
За 9 месяцев "Аэрофлот" получил чистый убыток в размере 23,4 млрд руб., тогда как годом ранее он был на уровне 65,6 млрд руб. (-64%). Выручка за этот период выросла на 56%, до 276 млрд руб., себестоимость продаж – на 17%, до 295,2 млрд руб.
Затраты на топливо за 9 месяцев увеличились на 30% год к году: в основном это обусловлено ростом цены авиакеросина, который составил более 29%, отметили в компании. Расходы на лизинг самолетов остались на уровне 2020 года "благодаря строгой дисциплине в отношении расширения парка воздушных судов". Расходы на оплату труда снизились на 12%.
Заемные средства "Аэрофлота", долгосрочные и краткосрочные суммарно, на конец сентября составили 98,6 млрд руб., следует из отчетности компании – это соответствует уровню конца полугодия. На конец 2020 года показатель был на отметке 78,7 млрд руб.
"Значительный вклад в улучшение финансового результата внес спрос и обеспеченный им рост объема внутрироссийских перевозок, на которые компания сделала ставку в высокий сезон, - прокомментировал результаты CFO "Аэрофлота" Андрей Чиханчин, которого цитирует пресс-служба. - Постепенное снятие ограничений в международном сегменте, возможности которого были максимально использованы компанией, также оказало положительное влияние на результаты. Если в январе 2021 года выставленные емкости авиакомпании "Аэрофлот" на международных линиях составляли только 16% от уровня сопоставимого периода 2019 года, то к сентябрю показатель восстановления перевозок достиг 40%".
Ключевые показатели "Аэрофлота" по РСБУ, млн руб.
|Показатель
|3 квартал 2020
|3 квартал 2021
|Изм.
|9 месяцев 2020
|9 месяцев 2021
|Изм.
|Выручка
|55 246
|126 118
|+2,3х
|176 950
|276 016
|56,0 %
|Себестоимость продаж
|75 648
|117 651
|55,5 %
|253 224
|295 219
|16,6 %
|Валовая прибыль / (убыток)
|(20 402)
|8 467
|н/д
|(76 274)
|(19 203)
|(74,8)%
|Чистая прибыль / (убыток)
|(23 261)
|2 893
|н/д
|(65 555)
|(23 441)
|(64,2)%
"Аэрофлот" – крупнейшая авиакомпания РФ, работает в премиальном ценовом сегменте. Входит в одноименную группу, которая также объединяет "Россию" (средний сегмент) и низкобюджетную "Победу". Государство контролирует 57,3% акций в "Аэрофлоте", около 2% составляют квазиказначейские акции, 0,0003% – у менеджмента компании, 40,7% находятся в свободном обращении (бумаги торгуются на Московской бирже).