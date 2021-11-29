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"Аэрофлот" в III квартале получил 11,6 млрд руб. чистой прибыли

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" в III квартале 2021 года получил 11,6 млрд руб. чистой прибыли по МСФО против убытка в 21,1 млрд руб. за тот же период 2020 года, сообщила компания.

Консенсус-прогноз "Интерфакса", основанный на оценках четырех аналитиков, предполагал чистую прибыль группы в размере 8,4 млрд руб.

До этого в последний раз "Аэрофлот" получал чистую прибыль по МСФО в III квартале допандемийного 2019 года, тогда она составила 29,1 млрд руб.

EBITDA группы в III квартале этого года составила 54 млрд руб. (консенсус-прогноз был на уровне 50,7 млрд руб.). Годом ранее этот показатель был равен 20,1 млрд руб., в 2019 году - 73,4 млрд руб.

Консолидированная выручка "Аэрофлота" подскочила в 2 раза год к году, до 167 млрд руб. при консенсус-прогнозе в 166,5 млрд руб. В 2019 году выручка группы составила 212,5 млрд руб.

Чистый долг группы к концу III квартала достиг 690,6 млрд руб. против 669,3 млрд руб. на конец I полугодия и 658,2 млрд руб. на конец прошлого года.

Аэрофлот

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