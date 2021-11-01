Рубль в понедельник утром слегка слабеет к доллару и евро вслед за нефтью

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро незначительно подрастают на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль слегка слабеет к бивалютной корзине на фоне снижения нефтяных котировок.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 70,96-71,35 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 71,05 руб./$1 (+9,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 82,0375 руб./EUR1 (+11,75 коп. к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 10,51 коп. к уровню закрытия 29 октября, до 75,99 рубля.

Доллар при этом оказался на 53 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 25,23 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль незначительно слабеет к доллару и евро на старте торгов 1 ноября на фоне снижения нефтяных котировок. При этом сдерживающим фактором от большего ослабления нацвалюты является тренд на восстановление аппетита к риску у инвесторов на глобальном рынке.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $83,39 за баррель, что на 0,39% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $83,15 за баррель, что на 0,5% ниже цены на закрытие рынка 29 октября.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник демонстрируют разнонаправленную динамику: японский Nikkei 225 прибавляет 2,34%, китайский CSI300 теряет 0,23%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,2%.

Основные индексы американского фондового рынка завершили торги в пятницу на рекордных максимумах. В центре внимания трейдеров остается сезон отчетности американских компаний за третий квартал. Несмотря на разочаровывающие результаты крупных технологических компаний, фондовые индексы США продолжают обновлять рекорды на фоне оптимистичных отчетов представителей других секторов - даже при сохраняющихся опасениях по поводу проблем в цепях поставок.

Опубликованные в пятницу статданные указали, что падение доходов населения США в сентябре превысило прогноз. По сравнению с предыдущем месяцем они снизились на 1%, свидетельствуют данные министерства торговли страны. При этом расходы американцев увеличились на 0,6%. Аналитики в среднем ожидали снижения первого показателя на 0,3% и повышения второго на 0,6%.

Индекс потребительского доверия в США в октябре снизился до 71,7 пункта по сравнению с 72,8 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительно индикатор оценивался в 71,4 пункта. Аналитики не ожидали его пересмотра.