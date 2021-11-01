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Brent подешевела до до $83,54 за баррель

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются в понедельник в ожидании очередного заседания ОПЕК+, которое пройдет позднее на этой неделе.

Запасы бензина в США существенно упали, а резервы нефти на терминале в Кушинге находятся близко к критически низким уровням, что, возможно, вызывает вопрос о необходимости наращивания добычи странами ОПЕК+, отмечают аналитики ANZ.

"Я не думаю, что ОПЕК изменит свои планы на следующем заседании, что окажет поддержку рынку в краткосрочной перспективе", - полагает президент Strategic Energy & Economic Research Майкл Линч.

К 8:09 по московскому времени январские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,18 (на 0,22%), до $83,54 за баррель. В пятницу контракт подорожал на $0,06 (на 0,1%), до $83,72 за баррель.

Декбарьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,34 (на 0,41%) - до $83,23 за баррель. За предыдущую сессию WTI подорожала на $0,76 (на 0,9%), до $83,57 за баррель.

По итогам всей прошлой неделе WTI подешевела на 0,2%. До этого цена данной нефти завершала "в плюсе" девять недель подряд, чего не происходило по крайней мере с апреля 1983 года, отмечает MarketWatch.

Котировки Brent за минувшую неделю опустились на 1,3%.

За октябрь цена Brent увеличилась на 7,5%, WTI - более чем на 11%.

Brent WTI ОПЕК США Кушинг

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