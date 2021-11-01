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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Погрузка на сети РЖД в октябре увеличилась ниже прогноза

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - В октябре 2021 года погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" выросла на 0,5%, до 110,3 млн тонн, сообщила компания.

В среднесуточном выражении объемы отправки выросли до 3,559 млн тонн, сообщил источник "Интерфакса", знакомый с деятельностью компании. План работы монополии предполагал в октябре повышение погрузки "год к году" на 0,86%, до 3,573 млн тонн, добавил он.

Грузооборот РЖД с учетом транспортировки порожних вагонов (формирующий доходы компании) в октябре 2021 года вырос на 2,8% в годовом измерении, до 290,8 млрд тонно-километров.Без учета отправок порожнего подвижного состава этот показатель (определяет консолидированную выручку российских вагонных операторов) увеличился на 3,4%, до 231 млрд тонно-километров.

С начала 2021 года общий грузооборот составил 2 трлн 756,8 млрд тарифных тонно-километров, что на 3,6% больше, чем в том же периоде годом ранее, "груженый" - увеличился на 4,3%, до 2 трлн 190,4 млрд тонно-километров.

РЖД

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