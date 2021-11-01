Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,3% и снижением РТС на 0,1%

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов (растут мировые фондовые площадки, но проседают нефть и металлы); индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 0,3%, а РТС потерял 0,1% на фоне ослабления рубля.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 4161,94 пункта (+0,3%), индекс РТС – 1841,92 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,2%.

Доллар подрос до 71,16 рубля (+0,2 рубля).

Подорожали акции "Магнита" (+0,8%), АФК "Система" (+0,6%), "РусГидро" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,5%), "НЛМК" (+0,5%), "Норникеля" (+0,5%), расписки TCS Group (+0,5%), бумаги "Газпрома" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "Северстали" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), Сбербанка (+0,3% и +0,9% "префы"), "Яндекса" (+0,3%), "МТС" (+0,2%), "Роснефти" (+0,1%), "ММК" (+0,1%).

Подешевели акции UC Rusal (-1,2%), "Газпром нефти" (-1%), расписки OZON (-0,9%), бумаги "Интер РАО" (-0,6%), "Аэрофлота" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "Татнефти" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,2%), ПАО "Полюс" (-0,2%), ВТБ (-0,1%), Polymetal (-0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром в понедельник слабо позитивный. Данные по Китаю не создают однозначную картину спада экономики, так как в сфере малого и среднего предпринимательства активность все же растет.

Сырьевые контракты преимущественно торгуются в "плюсе", но снижается нефть на фоне продаж топлива из госрезервов КНР. Вероятно, что российский рынок акций РФ попытается выйти в "плюс" в начале торгов, ликвидируя потери предыдущей недели.

Главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев также отмечает, что в начале новой недели настроения на мировых рынках улучшаются: ключевые азиатские индексы растут во главе с Японией на фоне роста ожиданий по принятию бюджетных стимулов. Фьючерсы на американские и европейские индексы в небольшом плюсе, подрастают цены на промышленные металлы.

В понедельник будут опубликованы окончательные данные по PMI и ISM в США за октябрь, однако их существенный пересмотр не ожидается. Основное внимание инвесторов на этой неделе будет приковано к заседанию ФРС США, которое состоится в среду. Ужесточение тональности регулятора может усилить нервозность инвесторов. В пятницу выйдут данные по числу новых рабочих мест вне с/х США, а также данные по безработице, которые могут оказать рынку существенную поддержку на фоне улучшения ситуации на рынке труда.

В отсутствие сильных внутренних драйверов ситуация на глобальных рынках будет определять направление движения российских активов. Не исключен некоторый отскок индекса МосБиржи утром в понедельник, однако слабость цен на нефть может привести к дальнейшему снижению индекса к уровню 4100 пунктов, считает Соловьев.

В США индексы акций в пятницу выросли на 0,2-0,3% и обновили максимумы, при этом S&P 500 и Nasdaq продемонстрировали самый существенный рост за месяц с ноября 2020 года (в октябре Dow вырос на 5,8%, S&P 500 - на 6,9%, Nasdaq - на 7,2%).

Несмотря на разочаровывающие результаты крупных технологических компаний, фондовые индексы США продолжают обновлять рекорды на фоне оптимистичных отчетов представителей других секторов – даже при сохраняющихся опасениях по поводу проблем в цепях поставок. Всего о результатах за минувший квартал отчитались около половины компаний, акции которых входят в индекс S&P 500, при этом прибыль более 80% из них превзошла ожидания аналитиков, пишет CNBC.

Ожидается, что совокупная прибыль компаний, акции которых входят в этот индикатор, увеличилась на 38,6% в годовом выражении.

Опубликованные в пятницу статистические данные указали, что падение доходов населения США в сентябре превысило прогноз.

Доходы населения США в сентябре упали на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. При этом расходы американцев увеличились на 0,6%. Аналитики в среднем ожидали снижения первого показателя на 0,3% и повышения второго на 0,6%, сообщает агентство Bloomberg.

В Азии в понедельник также преобладает рост индексов за исключением Гонконга (японский Nikkei 225 вырос на 2,6%, китайский Shanghai Composite - 0,2%, гонконгский Hang Seng проседает на 1%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

В Японии в воскресенье прошли парламентские выборы, на которых коалиция либерально-демократической партии получила большинство мест в парламенте страны. Инвесторы ожидают, что после выборов премьер-министр Фумио Кисида и его команда разработают пакет экономических мер, предполагающий увеличение госрасходов и меры по стимулированию роста.

Инвесторы в Гонконге по-прежнему обеспокоены ситуацией в секторе недвижимости Китая и темпами экономического восстановления страны.

На нефтяном рынке цены утром в понедельник умеренно снижаются в ожидании очередного заседания ОПЕК+, которое пройдет позднее на этой неделе.

Нефть

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $83,38 за баррель (-0,4% и +0,1% в пятницу), декабрьская цена WTI – $83,06 за баррель (-0,6% и +0,9% в пятницу).

По итогам прошлой недели WTI подешевела на 0,2%, до этого цена завершала "в плюсе" девять недель подряд, чего не происходило по крайней мере с апреля 1983 года, отмечает MarketWatch. Котировки Brent за минувшую неделю опустились на 1,3%. За октябрь цена Brent увеличилась на 7,5%, WTI – более чем на 11%.