Акции "М.Видео" подорожали на 3% на новостях о дивидендах

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Акции ритейлера "М.Видео" утром в понедельник подорожали на 3% на новости о рекомендациях совета директоров по размеру дивидендов за девять месяцев 2021 года.

На "Московской бирже" эти бумаги к 10:15 дорожали на 3,4%, до 609,5 рубля за штуку, объем торгов превысил 106 млн рублей.

Совет директоров ПАО "М.Видео" (группа "М.Видео-Эльдорадо") рекомендовал выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2021 года в размере 35 рублей на акцию. Общая сумма выплат может составить 6,292 млрд рублей, говорится в сообщении компании.