Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Акции "М.Видео" подорожали на 3% на новостях о дивидендах

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Акции ритейлера "М.Видео" утром в понедельник подорожали на 3% на новости о рекомендациях совета директоров по размеру дивидендов за девять месяцев 2021 года.

На "Московской бирже" эти бумаги к 10:15 дорожали на 3,4%, до 609,5 рубля за штуку, объем торгов превысил 106 млн рублей.

Совет директоров ПАО "М.Видео" (группа "М.Видео-Эльдорадо") рекомендовал выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2021 года в размере 35 рублей на акцию. Общая сумма выплат может составить 6,292 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

М.Видео Мосбиржа

Новости по теме

Новости

Мэрия Москвы допустила полный отказ от строителей-мигрантов

Цена газа в ЕС подскочила на 11% на фоне перевода "Ямал-Европы" в реверсный режим

Цена газа в ЕС подскочила на 11% на фоне перевода "Ямал-Европы" в реверсный режим

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Спутник"

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Спутник"

Saudi Aramco в III кв. увеличила чистую прибыль в 2,6 раза год к году

Gascade заявил о прекращении прямого физического потока по газопроводу "Ямал-Европа"

США подтвердили рыночный статус экономики РФ. Обобщение

Рост ВВП России в сентябре замедлился до 3,4%

Microsoft обогнала по капитализации Apple впервые за год

Microsoft обогнала по капитализации Apple впервые за год

Brent подешевела до $84,12 за баррель

"Газпром" достиг заданного уровня оперативного резерва газа в ПХГ России

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });