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Киев призвал богатые страны помочь бедным в "зеленой" модернизации экономики

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский назвал помощь развивающимся странам в обеспечении "зеленой" модернизации экономики частью глобальной технологии спасения.

"Это не просто моральная обязанность богатых стран - помочь развивающимся странам в обеспечении "зеленой" модернизации экономик. Это часть глобальной технологии спасения. Мы способны остановить катастрофические климатические изменения, если все, от кого это зависит, будут добросовестными. Удержать глобальное потепление в пределах не выше полутора градусов Цельсия вполне реально. Климатическая нейтральность - это тоже реально. Но только при условии, что государства мира будут идти к этому скоординированно и ответственно", - говорится в колонке, написанной Зеленским для проекта "Green Deal" агентства "Интерфакс-Украина" и опубликованной 1 ноября.

"Если не удастся снизить темп климатических изменений, то после 2030 года социальные и экономические потери будут настолько значительны, что мы это просто даже еще не представляем. Никто в мире не способен закрыться от этой угрозы у своих национальных границ. И никто не сможет обыграть климат за счет политиканства", - написал Зеленский.

По его словам, Украина приветствует декларацию лидеров о пользовании лесами и землей, инициированную Великобританией. "Восстановление и защита лесов должны быть безусловным приоритетом. Украина уже начала эту работу, и за 10 лет площадь лесов в нашей стране вырастет на 10 млн гектаров", - заявил автор.

"Другой важный шаг, который можно согласовать сейчас в Глазго (на конференции по климату - ИФ) и который мы поддерживаем, - глобальная инициатива уменьшения выбросов метана. Это один из самых опасных парниковых газов, и научных исследований в подтверждение этого достаточно", - говорится в статье.

"Надо учитывать реальные экономические обстоятельства каждой страны и искать такой путь для реализации общих целей, который будет восприниматься и поддерживаться обществами. Но климат не может просто подождать - нужны действия", - считает Зеленский.

Владимир Зеленский Украина

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