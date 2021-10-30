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Патрушев объяснил цель субсидирования Западом "зеленой" энергетики Украины

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Запад вынуждает Украину отказываться от российского газа в пользу "зеленой" энергетики, чтобы затем перепродать его подороже, сообщил в субботу секретарь Совбеза России Николай Патрушев в преддверии климатического саммита в Глазго.

"Под маской заботы об окружающей среде, Запад намеренно субсидирует появление ветряков и солнечных батарей на Украине, заставляя Киев отказываться от дешевого российского газа", - заявил он в интервью газете "Комсомольская правда".

"В случае же "неожиданно холодной" зимы Брюссель уже заявил, что придет на помощь Украине посредством реверсивных поставок газа из Словакии, - сказал секретарь СБ РФ. - Нет сомнения, что это будет тот же российский газ, но по более высокой цене".

По его словам, все чаще выявляются факты вмешательства Запада во внутренние дела других стран - под предлогом развития "альтернативной" генерации им навязывается тактика поведения в отношении стран-экспортеров углеводородов.

Патрушев отметил, что, добиваясь климатической нейтральности, Европа не только переносит "грязное" производство за свои пределы, но еще и вводит "углеродный налог" на продукцию такого производства.

Он считает, что европейская промышленность оказалась неспособной быстро перестроиться на альтернативные источники энергии.

Как заявил секретарь Совбеза РФ, "энергетический кризис в Европе показал, что существующие технологии не позволяют обеспечить потребность экономики лишь за счет возобновляемых энергоресурсов".

"В борьбе за снижение выбросов парниковых газов каждая страна в рамках исполнения положений Парижского соглашения по климату должна самостоятельно вывести формулу взаимозависимости экономики и экологии. При этом энергобаланс с учетом в нем доли "альтернативных" источников энергии не может быть рассчитан в ущерб энергетической и экологической безопасности", - подчеркнул Патрушев.

Климатический саммит COP26 пройдет с 31 октября по 12 ноября. Как ожидается, в мероприятии примут участие представители из почти 200 стран.

Европа Украина газ Николай Патрушев COP26 Глазго

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