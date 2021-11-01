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Coca-Cola выкупит 70% в производителе спортивных напитков BodyArmor за $5,6 млрд

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Coca-Cola Co. выкупит 70%-ю долю в производителе спортивных напитков BodyArmor за $5,6 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. В рамках сделки совокупная оценка BodyArmor может достигнуть $8 млрд.

Coca-Cola впервые инвестировала в компанию в 2018 году, выкупив долю в 15% за $300 млн при оценке в $2 млрд. Затем она приобрела еще 15% BodyArmor.

Среди инвесторов, у которых Coca-Cola выкупит оставшиеся 70%, компания Keurig Dr Pepper, которой принадлежит 12,5%, баскетболист Джеймс Харден, бейсболист Майкл Траут и семья Брайант.

Баскетболист Коби Брайант инвестировал $6 млн в BodyArmor на начальном этапе. Он был членом совета директоров компании, пока не погиб в 2020 году. После его смерти доля, оцениваемая источниками WSJ в $400 млн, перешла его семье.

BodyArmor, основанная в 2011 году в Квинсе, Нью-Йорк, производит спортивные напитки, не содержащие сахарозаменителей, подсластителей и красителей, а также щелочную воду, говорится на сайте компании.

Выручка компании в 2018 году, когда Coca-Cola впервые инвестировала в нее, составила около $250 млн. В этом году ее выручка прогнозируется на уровне $1,4 млрд.

Официальное заявление о сделке будет сделано в понедельник, отметили источники.

BodyArmor Coca-Cola США Коби Брайант Keurig Dr Pepper

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