Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 03:41

На борту разбившегося вертолета баскетболиста Брайанта было девять человек

На борту разбившегося вертолета баскетболиста Брайанта было девять человек
Фото: Reuters

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Шериф округа Лос-Анджелес Алекс Вильянуэва заявил, что девять человек находились на борту вертолета, который разбился сегодня утром в Калабасасе (штат Калифорния), сообщает CNN в понедельник.

По словам шерифа, на борту вертолета, в результате крушения которого погиб завершивший карьеру легендарный американский баскетболист Коби Брайант, находилось девять человек - пилот и восемь пассажиров. Все они погибли.

Шериф не стал называть имена погибших, заявив, что это "совершенно неуместно", пока не позовут на опознание ближайших родственников.

Ранее американские СМИ сообщили, что Брайант погиб в результате крушения его личного вертолета. Первым о трагедии сообщил в воскресенье портал TMZ.

Телеканал NBC, в свою очередь, информирует, что власти американского города Калабасас подтвердили ему эту информацию.

Крушение произошло в Калифорнии.

По информации некоторых СМИ, на борту находилась одна из дочерей экс-спортсмена. Причина катастрофы пока не установлена.

Действующие и бывшие игроки NBA в социальных сетях уже активно комментируют произошедшее, выражают соболезнования.

Брайант, считающийся одним из сильнейших баскетболистов всех времен, стал всемирно известен, выступая за команду Los Angeles Lakers. Он - пятикратный победитель NBA, обладатель многих рекордов. Свою карьеру он завершил в 2016 году.

Коби Брайант

Новости по теме

Новости
Новый коронавирус в Китае

Общее число погибших от пневмонии в КНР достигло 80

371 новый случай коронавируса зафиксировали в китайской провинции Хубэй за день

Вместе с баскетболистом Коби Брайантом погибла его 13-летняя дочь

Вместе с баскетболистом Коби Брайантом погибла его 13-летняя дочь

Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу

Зеленский в Польше встретился с бывшими узниками Аушвица

Глава ВОЗ отправился в Китай в связи со вспышкой коронавируса

Что произошло за день: воскресенье, 26 января

Двоих российских дипломатов выдворили из Болгарии

Новый коронавирус в Китае

Перед изоляцией Ухань успели покинуть 5 млн жителей

Перед изоляцией Ухань успели покинуть 5 млн жителей

Силы Хафтара продолжили наступление на Мисрату на побережье Ливии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');