На борту разбившегося вертолета баскетболиста Брайанта было девять человек

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Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Шериф округа Лос-Анджелес Алекс Вильянуэва заявил, что девять человек находились на борту вертолета, который разбился сегодня утром в Калабасасе (штат Калифорния), сообщает CNN в понедельник.

По словам шерифа, на борту вертолета, в результате крушения которого погиб завершивший карьеру легендарный американский баскетболист Коби Брайант, находилось девять человек - пилот и восемь пассажиров. Все они погибли.

Шериф не стал называть имена погибших, заявив, что это "совершенно неуместно", пока не позовут на опознание ближайших родственников.

Ранее американские СМИ сообщили, что Брайант погиб в результате крушения его личного вертолета. Первым о трагедии сообщил в воскресенье портал TMZ.

Телеканал NBC, в свою очередь, информирует, что власти американского города Калабасас подтвердили ему эту информацию.

Крушение произошло в Калифорнии.

По информации некоторых СМИ, на борту находилась одна из дочерей экс-спортсмена. Причина катастрофы пока не установлена.

Действующие и бывшие игроки NBA в социальных сетях уже активно комментируют произошедшее, выражают соболезнования.

Брайант, считающийся одним из сильнейших баскетболистов всех времен, стал всемирно известен, выступая за команду Los Angeles Lakers. Он - пятикратный победитель NBA, обладатель многих рекордов. Свою карьеру он завершил в 2016 году.