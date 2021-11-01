"АвтоВАЗ" приобретет 40% в принадлежащей "КАМАЗу" группе "ОАТ"

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - АО "АвтоВАЗ" подало в Федеральную антимонопольную службу ходатайство о приобретении 40% АО "Объединенные автомобильные технологии" (ОАТ), входящего в группу предприятий ПАО "КАМАЗ", сообщила ФАС.

Параметры сделки стороны не уточняют.

"Советы директоров "АвтоВАЗа" и "КАМАЗа" одобрили изменение акционерного капитала АО "ОАТ" с созданием совместного партнерства (ПАО "КАМАЗ" будет владеть 45% акций, а АО "АВТОВАЗ" - 40% акций) для развития компетенций OAT в области производства современных автомобильных компонентов. Сделку планируется завершить к концу 2021 года после получения соответствующих разрешений регулятора", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "КАМАЗа".

Там отметили, что "КАМАЗ" сейчас единолично контролирует АО "ОАТ".

По данным сайта ОАТ, в группу входят десять производственных предприятий по выпуску автокомпонентов в пяти регионах. В частности, ООО "ДААЗ", ООО "ДЗПМ", ООО "Автосвет" (светотехника) в Ульяновской области (Димитровград); ООО "РосАвтоПласт", АО "Мотор-Супер", АО "ВАЗИнтерСервис" и ООО "ЭВР" в Самарской области (Тольятти); ООО "СААЗ Комплект" в Рязанской области; ПАО "ОСВАР" во Владимирской области; АО "СМЗ" и транспортная компания ООО "ОАТ Карго" в Пензенской области.

Основными заказчиками продукции ОАТ названы российские автопроизводители - "АвтоВАЗ", "КАМАЗ", "ГАЗ", и "УАЗ". На сайте группы отмечается, что более 90% всей ее продукции поставляется для автомобилей Lada.

"Согласован план трансформации группы ОАТ, который позволит компаниям группы привлекать новых клиентов, развивать новые проекты и инвестировать в свое операционное и инженерное развитие на территории РФ", - добавили в пресс-службе "КАМАЗа".