Дефицит чипов уронил продажи "АвтоВАЗа" ниже доковидного уровня. Обзор

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Продажи "АвтоВАЗа" в октябре текущего года на треть превысили показатели крайне неудачного для компании августа и оказались почти в 1,5 раза выше результата еще более неудачного сентября. Компания сообщила о росте октябрьских продаж Lada Granta и опередившей ее Lada Vesta и намекнула, что в прошлом месяце не уступила рыночную долю южнокорейской Kia, что почти произошло в сентябре. Однако по итогам 10 месяцев продажи "АвтоВАЗа", несмотря на некоторое улучшение, все же перешли к снижению в сравнении с доковидным уровнем, исчерпав потенциал роста, показанного в I полугодии.

По данным "АвтоВАЗа", в октябре продажи Lada в РФ на "высокой базе" прошлого года упали на 30,9%. Год назад авторынок в это время показывал сильные результаты, что отчасти было обусловлено отложенным спросом после первых масштабных коронавирусных локдаунов. По сравнению с сентябрем-2021 продажи "АвтоВАЗа" в прошлом месяце выросли на 48,8% – было продано 25 573 автомобилей Lada.

"По оценке компании, бренд сохраняет лидерство на российском рынке", - сообщил "АвтоВАЗ" в пресс-релизе, подчеркнув, что "в октябре марка (Lada - ИФ) показала позитивную динамику на фоне продолжающегося дефицита электронных компонентов".

Доля рынка компании за прошлый месяц будет отражена в пресс-релизе Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), который планируется к выпуску в начале следующей недели. В пресс-релизе АЕБ за сентябрь сообщалось, что доля "АвтоВАЗа", систематически вводившего простои на заводе в Тольятти во II полугодии из-за дефицита чипов, обвалилась год к году на 8,4 п.п., до 14,4% – в сентябре было продано всего 17 189 Lada (-51,3% г/г). Компания была близка к тому, чтобы уступить лидерство на рынке конкурентам из южнокорейской Kia, которые в сентябре реализовали в РФ 17 037 автомобилей, заняв 14,3% рынка.

От +51% до -0,3%

По итогам 10 месяцев 2021 г. "АвтоВАЗ" реализовал в РФ 294 422 машины Lada, превысив прошлогодний показатель за соответствующий период на 11,2%. Однако в сравнении с докризисным 2019 г. впервые за год зафиксировано снижение накопленного показателя – на 0,3%. Таким образом, из-за дефицита чипов оказался исчерпанным потенциал 15-процентного роста, набранный компанией в I полугодии, за которое "АвтоВАЗ" реализовал на внутреннем рынке 200 219 автомобилей (+51% к 2020 г. и +14,9% к 2019 г.).

Накопленные продажи "АвтоВАЗа" в РФ в июле-октябре 2021 г. (шт.) с динамикой к 2019-2020 гг.

Продажи Lada в РФ Июль Август Сентябрь Октябрь С начала 2021 г. 232 232 251 660 268 849 294 422 Динамика к 2020 г. +41,8% +30,8% +18,1% +11,2% Динамика к 2019 г. +14% +7,7% +1,4% -0,3 %

"В октябре бестселлером модельного ряда Lada стало семейство Vesta c результатом в 10 261 автомобиль. На втором месте расположилось машины семейства Lada Granta – 7,273 тыс. проданных автомобилей. Третье место вернули себе автомобили семейства Largus - совокупные продажи пассажирских версий и фургонов составили 3,937 тыс.", - сообщил автопроизводитель в своем пресс-релизе.

По итогам I полугодия 2021 г. совокупные продажи Granta в РФ превышали уровень 2020 г. на 42,6%, показатели докризисного 2019 г. – на 11,3%; продажи Vesta – на 33,8% и 2,2% соответственно. Во втором полугодии эти показатели перешли к снижению, но две трети продаж "АвтоВАЗа" по-прежнему приходится на две эти модели, сохраняющие лидерство на российском рынке по итогам первых трех кварталов.

Накопленные продажи основных моделей "АвтоВАЗа" в РФ в июле-октябре 2021 г. (шт.) с динамикой к 2019-2020 гг. (данные компании и АЕБ, шт.)

Продажи Lada в РФ Июль Август Сентябрь Октябрь Granta (c начала 2021 г.) 82 093 87 100 90 986 98 259 Granta (динамика к 2020 г.) +33,8% +21,1% +7,8% +1,1% Granta (динамика к 2019 г.) +10% +1,6% -6,2 % -9,6 Vesta (c начала 2021 г.) 67 254 74 136 82 860 93 121 Vesta (динамика к 2020 г.) +28,3% +21,6% +14,4% +10,4% Vesta (динамика к 2019 г.) +3,9% +0,12% -0,8 % +1,4%

Росстат ранее сообщал, что производство легковых автомобилей в РФ в августе 2021 г. на фоне дефицита полупроводников в автопроме и плановых корпоративных отпусков автопроизводителей упало в сравнении с июлем на 19,8%, до 80 тыс. шт. Даже с учетом низкой базы прошлого года снижение показателя в годовом выражении составило 2,4%. В сентябре в РФ было выпущено 106 тыс. легковых автомобилей, что на 32,5% выше результата за август этого года, но на 25,5% ниже показателя за сентябрь-2020.