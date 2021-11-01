Россия и Зимбабве договорились сотрудничать в космосе

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Представители космических агентств России и Зимбабве подписали меморандум о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, сообщили в "Роскосмосе".

Там уточнили, что меморандум подписан представителем российской госкорпорации и ЗИНГСА - Национальным геопространственным и космическим агентством Зимбабве.

В переговорах 1 ноября в Москве участвовали замгендиректора "Роскосмоса" Олег Фролов, замминистра высшего и дополнительного образования, инноваций, науки и технологического развития Зимбабве Реймор Мачингура и исполняющий обязанности директора ЗИНГСА Пианос Гвеме.

Стороны также обсудили перспективы сотрудничества в области дистанционного зондирования Земли из космоса и подготовки кадров для космической отрасли.

"В ходе визита в Москву делегация Республики Зимбабве также посетит с ознакомительным визитом предприятия российской ракетно-космической промышленности: Научный центр оперативного мониторинга Земли "Российские космические системы", Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина и Центр управления полетами "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения", - сообщили в "Роскосмосе".