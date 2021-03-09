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РФ и Китай подписали меморандум о создании лунной станции

РФ и Китай подписали меморандум о создании лунной станции
Фото: Bill Ingalls/NASA via Getty Images

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - РФ и Китай подписали меморандум о создании Международной научной лунной станции, сообщили в госкорпорации "Роскосмос".

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и руководитель Китайской национальной космической администрации (КНКА) Чжан Кэцзянь во вторник, 9 марта, в формате видеоконференции подписали от имени правительств своих стран Меморандум о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС), сообщили в госкорпорации.

Как сообщил ранее во вторник "Интерфаксу" посол Китая в России Чжан Ханьхуэй, меморандум готовился в соответствии с соглашением между двумя ведомствами о сотрудничестве в области создания объединенного Центра данных по исследованию Луны и дальнего космоса.

12 февраля сообщалось, что правительство РФ приняло предложение "Роскосмоса" подписать меморандум о взаимопонимании с Китаем по сотрудничеству в области создания МНЛС. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В январе "Роскосмос" сообщил о выходе российской стороны из американского лунного проекта Gateway.

19 октября 2020 года Рогозин в твиттере сообщил, что российская госкорпорация и Китайская национальная космическая администрация провели видеоконференцию по вопросам двустороннего сотрудничества, "включая программу лунных исследований".

В июле 2020 года Рогозин сообщал о переговорах с китайской стороной о создании совместной лунной базы. По его словам, проект также может быть открыт и для других стран, в том числе США.

"Китайцы сильно выросли за последние годы, мы с уважением относимся к их результатам, и в принципе для нас они достойный партнер", - отметил глава "Роскосмоса".

В июне 2019 года Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме сообщил, что Россия рассматривает возможность создания совместной российско-китайской лунной базы. Он отметил, что проект предусматривает развертывание на Луне системы мониторинга космического пространства для изучения дальнего космоса с перспективой выхода на международное сотрудничество в области астероидно-кометной безопасности. Кроме этого глава госкорпорации отметил, что Россия и Китай могли бы создать совместную систему операторов для коммерческого распространения результатов высокоточного дистанционного зондирования Земли.

Роскосмос Китай Дмитрий Рогозин

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