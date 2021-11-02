Товарооборот между Россией и Кореей за восемь месяцев вырос на 56,8%

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Товарооборот между Республикой Корея и Российской Федерацией за 8 месяцев 2021 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 56,8% и составил $19,2 млрд, сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в рамках рабочей поездки в Корею.

Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, в Сеуле Чекунков и председатель Комитета северного экономического сотрудничества при президенте Республики Корея Пак Чжон Су обсудили основные направления российско-корейского экономического и инвестиционного сотрудничества.

Комитет по северному экономическому сотрудничеству создан в целях развития связей в области транспортной логистики и энергетики с евразийскими государствами.

"В прошлом году из-за пандемии интенсивность взаимодействия (между РФ и Республикой Корея - ИФ) снизилась, однако в этом году наметилась позитивная динамика. За восемь месяцев текущего года товарооборот между Республикой Корея и Российской Федерацией увеличился на 56,8% и составил 19,2 млрд долларов. Объем торговли между Дальним Востоком и Республикой Корея вырос на 14%. Регионы Дальнего Востока обеспечивают около 40% товарооборота, имеются все предпосылки для дальнейшего наращивания объемов как торгово-экономического, так и инвестиционного сотрудничества между нашими странами", - приводит слова Чекункова пресс-служба.

В настоящее время южнокорейские компании реализуют на Дальнем Востоке РФ ряд инвестпроектов, в том числе - с использованием льгот и преференций территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток.

Рассматриваются новые проекты в сфере здравоохранения, портовой инфраструктуры, судоремонта, туризма, сельского хозяйства, науки и технологий, водородной энергетики.

Глава Минвостокразвития также отметил планы по развитию международного судоходства по Северному морскому пути.

"Планку перевоза углеводородов мы взяли - Севморпуть уже является признанным международным транспортным маршрутом для перевозки сжиженного природного газа. Сейчас наша главная цель - сделать его таким же маршрутом для контейнеров", - сказал Чекунков.