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Россия и Южная Корея обсудили совместные проекты на Дальнем Востоке

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Минвостокразвития рассчитывает привлечь южнокорейские компании в создание водородного парка на Сахалине и развитие приливной энергетики. Перспективы такого сотрудничества обсудили в Сеуле (Республика Корея) глава Минвостокразвития Алексей Чекунков и первый замминистра иностранных дел Республики Корея Чхве Чжон Гон, сообщила пресс-служба ведомства.

"В Республике Корея мы сегодня провели встречу с десятком компаний касательно экономики водорода. В ней приняли участие представители ассоциации H2KOREA, Hyosung Heavy Industry, Samsung C&T, Hyundai, Lotte Chemical и др. Партнеры из Кореи - это потенциальные партнеры по офтейку, технологические партнеры по организации водородной экосистемы. И это не только производство водорода из газа. Это и производство водорода из солнечной, ветряной, приливной энергии. Мы всерьез рассматриваем возможность реализации планов развития приливной энергетики. Такие технологии существуют и самые перспективные места для их применения находятся как раз на Дальнем Востоке. Мы приглашаем корейские компании совместно изучать, готовить техническое обоснование таких проектов, прорабатывать поэтапную реализацию", - приводит пресс-служба слова Чекункова.

Корейская сторона в свою очередь подчеркнула, что водород - перспективное направление. "Мы заинтересованы в активном диалоге, внимательно следим за развитием проекта по созданию водородного кластера на Сахалине", - сказал первый заместитель главы МИД Республики Корея.

АО "Русатом Оверсиз" (структура ГК "Росатом"), ПАО "КАМАЗ", АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" и АО "Корпорация развития Сахалинской области" подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому стороны рассмотрят возможность совместного участия в проекте по созданию водородного парка, а также организации экологичного транспорта на водородных топливных элементах на территории Сахалинской области.

В апреле "Русатом Оверсиз", французская Air Liquide - один из ведущих производителей промышленных газов - и правительство Сахалинской области подписали меморандум о взаимопонимании для изучения возможности строительства на Сахалине комплекса по производству до 100 тысяч тонн водорода в год.

Минвостокразвития Южная Корея Алексей Чекунков

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