Девелопер "Самолет" решил выйти на рынок элитной недвижимости

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Группа "Самолет" реализует опцион по проекту "Интеко" на Фрунзенской набережной в центре Москвы, сообщили в пресс-службе компании.

"Самолет" принял решение реализовать право выкупа 49% в проекте компании "Интеко" на Фрунзенской набережной. Компании договорились о совместной реализации проекта на этапе участия в торгах по приобретению площадки. "Самолет" планирует реализовать опцион и войти в проект в ближайшие недели, после одобрения сделки ФАС", - рассказали в компании.

Проект будет реализован на площадке Росстройэкспо на участке общей площадью порядка 4 га. Здесь по планам возведут элитный жилой комплекс из нескольких корпусов малой высотности. Общая наземная площадь проекта составит порядка 74 тыс. кв. м. Примечательно, что это будет первый проект компании в высоком сегменте жилья. Ранее застройщик специализировался на массовой застройке.

Напомним также, что банк "Траст" выставил на торги акции и долг ГК "Интеко". Начальная цена лота составляет 37,4 млрд рублей. Позднее ФАС одобрила ходатайства пяти претендентов на покупку 100% акций "Интеко", среди которых ООО "Самолет Инт 1", ООО "Специализированный застройщик "Второй", ООО "Смайнэкс управление активами", ООО "Логос" и ООО "Ариеф".

"Проект в Хамовниках планируется реализовать в партнерстве, однако, согласно условиям корпоративного договора, у компании "Самолет" есть право выкупить площадку полностью, если у "Интеко" изменится состав собственников и структура управления", - говорится в сообщении. Таким образом, даже если "Самолет" не купит "Интеко", площадка может перейти под его контроль полностью.

Группа "Самолет" основана в 2012 году. Компания входит в ТОП-3 застройщиков России по объему текущего строительства. Группа включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики. В октябре 2020 года Группа провела первичное размещение акций на Московской бирже.

"Самолет" специализируется на реализации масштабных проектов комплексного освоения территорий. С момента основания компания ввела в эксплуатацию более 2,9 млн кв. м недвижимости в Московском регионе и Ленинградской области. Земельный банк составляет 24,6 млн кв. м реализуемой площади и продолжает расти.