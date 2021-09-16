Девелопер "Самолет" купит компанию-оператора реновации в Петербурге

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Группа "Самолет" покупает ООО "СПб Реновация", которое в результате сделки станет отдельным подразделением регионального бизнеса компании, сообщили в пресс-службе девелопера.

В прошлом году "Самолет" купил 5% "СПб Реновации" с опционом на увеличение доли, компания стала частью партнерской сети девелопера. В июле этого года глава "Самолета" Антон Елистратов говорил, что группа может увеличить долю в "СПб реновации" до контрольной.

"Мы сейчас внимательно смотрим на этот проект в рамках имеющегося соглашения. У нас есть опцион – думаю, что в ближайшее время увеличим долю в этой компании минимум до контрольной. На данный момент это выгодно "Самолету" и его акционерам. В том числе это позволит расширить портфель проектов", - говорил Елистратов.

"Реновация городских центров – это драйвер развития городов и самой отрасли девелопмента в стране с 100 млн кв.м. возводимых площадей и инвестициями в объеме 15 трлн руб. Группа "Самолет" планирует стать одним из лидеров этого направления на федеральном уровне", - прокомментировал сделку председатель совета директоров "Самолета" Дмитрий Голубков.

Он уточнил, что в портфель проектов ООО "СПб Реновация" входят крупные участки КРТ, включенные в программу реновации в различных районах Санкт-Петербурга. В активной реализации находится 6 проектов с объемом текущего строительства 230 тыс. кв. м, а всего в портфеле 22 проекта.

"Во-первых, мы приобретаем портфель проектов объемом более 6 млн кв. м в разных частях Санкт-Петербурга. Во-вторых, у компании накоплена уникальная компетенция. Мы понимаем, что проблема ветхого жилья в городе стоит очень остро, а компания "СПб Реновация" за 10 лет реализации этой программы накопила колоссальный опыт, который поможет как реализовать программу в Санкт-Петербурге, так и масштабировать ее в другие регионы, где есть проблемы с ветхим жильем и необходима реновация центральных районов. Таким образом, эта сделка – большой шаг вперед для нашей компании. В-третьих, мы покупаем действующий бизнес, который внесет заметный вклад в наши финансовые результаты уже в следующем году", - сказал в свою очередь Антон Елистратов.

В результате сделки земельный банк группы "Самолет" вырастет на 6 млн кв. м и составит 30,9 млн кв. м. Завершить консолидацию планируется к концу 2021 года. Сделка будет реализована в форме покупки на ООО "Самолет Регионы" и подлежит утверждению Федеральной антимонопольной службой РФ.

Сумма сделки не раскрывается. По данным источника "Интерфакса" на рынке недвижимости, она составит 10 млрд руб. и будет выплачена в течение трех лет.

"СПб Реновация" основана в 2009 году для реализации программы обновления ветхого жилого фонда Петербурга. "СПб Реновация" работает с 22 кварталами в 9 районах. Совокупная площадь застройки по программе реновации - 900 га. Компанией было снесено 89 домов, расселено 684 семьи.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", 95% "СПб Реновации" владеет кипрская Retansel Enterprises ltd. Ее совладельцем "Ведомости" называли Михаила Кенина, одного из основных акционеров "Самолета". Кенин вместе с Павлом Голубковым совокупно владеют 59% "Самолета", который в октябре прошлого года провел IPO на Московской бирже, около 10% акций у Года Нисанова и структур группы "Киевская площадь".