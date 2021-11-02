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ВТБ прогнозирует выдачу более 1,1 трлн рублей по ипотечным программам по итогам года

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Прогнозируемый объем выдачи ипотеки банком ВТБ по итогам 2021 года превышает 1,1 трлн рублей, сообщил журналистам заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

"ВТБ по итогам 10 месяцев выдал рекордные 885 млрд рублей ипотеки. За год выдачи впервые составят 1,1 трлн рублей (+23%)", - говорится в презентации банка по итогам девяти месяцев текущего года.

В целом же ипотечный портфель банка достиг 2,38 трлн рублей.

При этом по итогам октября доля семейной ипотеки в общем объеме выдачи выросла на 6 п.п. за квартал, до 13%. Доля кредитов на вторичном рынке жилья за третий квартал также выросла на 6 п.п. и составляет на данный момент 66% от всех ипотечных кредитов в банке.

По прогнозам аналитиков ВТБ, в 2022 году рост объемов выдачи продолжится.

Ранее Банк России сообщал, что совокупный объем ипотечных кредитов, предоставленных в России в январе-сентябре 2021 года, составил 4,43 трлн рублей. Это на 49,8% больше, чем за аналогичный период 2020 года (2,7 трлн рублей).

В сентябре аналитики ВТБ спрогнозировали, что на ипотечном рынке объем продаж по итогам 2021 года может достигнуть рекордных 4 трлн рублей.

ВТБ Анатолий Печатников Банк России

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