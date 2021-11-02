Сбербанк стал лидером по рыночной капитализации в РФ, обогнав "Газпром"

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Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Капитализация Сбербанка с учетом привилегированных акций достигла 8,388 трлн рублей, и банк поднялся на первое место в России по уровню рыночной капитализации. Он потеснил с лидирующей позиции "Газпром", капитализация которого опустилась до 8,363 трлн рублей.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", смена лидера по уровню рыночной капитализации произошла вследствие разной динамики акций Сбербанка и "Газпрома".

Так, если ценные бумаги газового концерна в последние дни чувствуют себя не очень уверенно на фоне заметной отрицательной коррекции цен на газ в Европе (с пиковых значений, зафиксированных почти месяц назад, цены упали в 2,5 раза, до уровней чуть ниже $800 за тыс. куб. м), и во вторник акции "Газпрома" снижаются в цене почти на 1%, то котировки обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка прибавляют в ходе торгов 2 ноября порядка 0,5-0,7%.