Греф оценил годовой заработок Сбера от внедрения ИИ в 180-200 млрд рублей

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк в 2021 году может заработать от внедрения технологий искусственного интеллекта 180-200 млрд рублей, а в 2022 году - на 40-50% больше этого, сообщил журналистам в кулуарах форума AI Journey президент - председатель правления банка Герман Греф.

"Мы давали оценку на этот год порядка 140 млрд рублей. Мы, буквально, неделю назад сделали предварительный прогноз того, сколько мы заработаем в этом году на использовании технологий искусственного интеллекта. Наша оценка - от 180 до 200 млрд рублей. Точную цифру мы сможем сказать в начале следующего года, - сказал он. - В следующем году по плану у нас примерно на 40-50% эта цифра будет выше".

Ранее сообщалось, что Сбербанк за 10 месяцев 2021 года увеличил чистую прибыль по РСБУ в 1,6 раза - до 1,05 трлн рублей.

Чистая прибыль банка по МСФО за 9 месяцев 2021 года выросла в 1,8 раза - до 978,1 млрд рублей.

Прогноз по прибыли на 2021 год банк не давал, но отмечал, что рентабельность капитала превысит 23%.