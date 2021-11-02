Рынок акций РФ во вторник провел торги в коррекционных настроениях из-за слабости нефти

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник провел торги в коррекционных настроениях из-за слабости нефти (Brent после тестирования рубежа $85 за баррель ушла ниже $84) и металлов, в то время как внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы в преддверии итогов заседания Федрезерва США; индекс МосБиржи опустился ниже 4210 пунктов после утреннего скачка выше 4245 пунктов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 4207,53 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1850,83 пункта (-0,9%); динамика цен blue chips на Московской бирже оказалась смешанной в пределах 2,4%.

Доллар вырос до 71,62 рубля (+0,06 рубля).

Подешевели расписки OZON (-2,4%), акции "ММК" (-1,8%), "Роснефти" (-1,6%), UC Rusal (-1,6%), "Газпром нефти" (-1,4%), "НОВАТЭКа" (-1,4%), "Интер РАО" (-1,4%), "Газпрома" (-1,1%), Московской биржи (-1,1%), "Татнефти" (-0,9%), ВТБ (-0,9%), Polymetal (-0,9%), "Северстали" (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (-0,7%), "Норникеля" (-0,7%), "Аэрофлота" (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "НЛМК" (-0,6%), ПАО "Полюс" (-0,1%).

Общий объем торгов на рынках Московской биржи в октябре 2021 года составил 84,9 трлн рублей, что на 5,3% меньше, чем в октябре 2020 года (89,7 трлн рублей), следует из сообщения торговой площадки.

Подорожали акции АФК "Система" (+2,1%), "Магнита" (+2,1%), расписки TCS Group (+1,6%), бумаги "АЛРОСА" (+1,5%), "Яндекса" (+1,5%), "РусГидро" (+0,3%), Сбербанка (+0,2% и +0,1% "префы"), "МТС" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Просели акции "Сегежа групп" (-1,9%), хотя в начале торгов бумаги росли после выхода неплохого квартального отчета.

Лесопромышленный холдинг Segezha Group (объединяет лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система", ей принадлежит 72,02% холдинга) отчитался об увеличении выручки по МСФО в III квартале текущего года на 35% относительно аналогичного периода 2020 года, до 25,6 млрд рублей, на фоне роста цен на свою продукцию и положительных курсовых разниц. Скорректированная OIBDA компании в III квартале удвоилась, составив 10,5 млрд рублей, следует из пресс-релиза Segezha.

Чистая прибыль компании в III квартале составила 3,5 млрд рублей против убытка на 3,4 млрд рублей за аналогичный период годом ранее. Отчетность Segezha в целом совпала с ожиданиями рынка: опрошенные "Интерфаксом" аналитики прогнозировали удвоение квартальной OIBDA с ростом выручки на 34-41%. Выручка Segezha за январь-сентябрь 2021 года выросла на 36% г/г и составила 68,3 млрд рублей, чистая прибыль в этот период выросла до 11,1 млрд рублей против 5,5 млрд рублей убытка годом ранее.

Оценки аналитиков

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников, во вторник на рынке акций РФ преобладали коррекционные настроения, индекс МосБиржи, следуя за "фишками", вернулся в район 4200 пунктов. Цены на нефть марки Brent находились под давлением, что привело к заметному снижению бумаг нефтегазового сектора. Также слабо выглядели акции индустрии горной добычи и металлургии, корректирующиеся как после роста днем ранее, так и находящиеся под давлением просевших в цене металлов. Точечный спрос прослеживался в ряде бумаг электроэнергетики, а также на акции "Магнита", которые приблизились к своим месячным максимумам.

В среду российский рынок может продолжить консолидацию вблизи уровня 4200 пунктов по индексу МосБиржи в ожидании итогов заседания ФРС и перед выходным днем, полагает Жильников.

По оценке инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, участники торгов проявляют осторожность перед важными событиями недели (заседание ФРС, встреча ОПЕК+), а также реагируют на усиление ценовой волатильности в нефти. Резервный банк Австралии оставил процентную ставку без изменений, намекнув, тем не менее, на возможность более раннего, чем ожидается, повышения ставок. Между тем, эпидемиологическая ситуация в мире ухудшается из-за распространения новых штаммов коронавируса. Число выявленных случаев заражения COVID-19 за прошедшую неделю превысило 3 млн, чего не было с конца сентября. В Европе вышла слабая статистика: октябрьский индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) еврозоны оказался хуже прогноза.

В среду инвесторы продолжат сохранять сдержанность перед объявлением итогов заседания ФРС. На этот раз рынки, вероятнее всего, услышат официальное анонсирование сворачивания программы QE. Также в среду с речью выступит председатель ЕЦБ Кристин Лагард. В середине недели ожидается выход большого количества важной экономической статистики: октябрьский индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) Китая от Caixin, данные по безработице в еврозоне в сентябре, больший блок макроданных из США (изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP за октябрь, индекс деловой активности PMI в секторе услуг за минувший месяц, объем промышленных заказов в сентябре, изменение запасов сырой нефти и нефтепродуктов за неделю от EIA).

Индекс МосБиржи 3 ноября будет колебаться в пределах 4150-4270 пунктов. Доллар может протестировать область 72-72,3 руб./$1 в ожидании анонсирования начала сворачивания стимулирующих мер ФРС. Другая важная для рубля интрига разрешится также на днях, после встречи стран ОПЕК+. Превалирует мнение о том, что нефтеэкспортеры сохранят приверженность консервативному плану наращивания добычи (400 тыс. б/с), считает Бахтин.

По оценке ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, слабость металлов и нефти испортила день для российского рынка акций.

Мировые биржи готовятся к итогам заседания ФРС, под давлением находятся рискованные активы, нефть и промышленные металлы снижаются. Сюрпризов от американского регулятора не ждут, но одно упоминание о том, что инфляция перестает быть краткосрочной проблемой, может повысить страхи в отношении более агрессивного цикла ужесточения денежной политики. Об этом же напоминает ЦБ РФ, что также оказывает давление на рынок ОФЗ, рубль и акции.

Segezha Group отчиталась за прошедший квартал и 9 месяцев. Первой реакцией рынка были покупки, но затем бумаги оказались в существенном "минусе". Рубль продолжает временное отступление вслед за растущими доходностями ОФЗ - по коротким облигациям доходность подобралась к 8,5% годовых, что предполагает, как минимум, повышение ставки ЦБ РФ еще на 50 базисных пунктов в рамках следующего заседания.

Нефть Brent вновь пыталась выйти выше $85 за баррель, но вновь неудачно. Тем не менее, условия для роста все еще сохраняются: как минимум, в ОПЕК испытывают сложности с повышением производства. Bank of America ожидает, что цена Brent достигнет $120 за баррель к середине следующего лета на фоне роста спроса на дизельное, авиационное топливо и бензин вкупе с ограничениями по переработке. Однако главной причиной текущего роста цен в BofA называют текущий энергетический кризис, который привел к резкому росту цен на газ и уголь.

На текущей неделе отчитываются 167 компаний, акции которых входят в состав S&P 500. Поэтому поток отчетов будет плотный. Однако в рамках этого потока важнейшими событиями станут заседание ФРС и статистика по рынку труда, напомнил Кочетков.

По мнению аналитика компании "Сбер управление активами" Александры Овчинниковой, китайские площадки просели из-за местных девелоперов: на этот раз компания Yango Group ведет переговоры с инвесторами, чтобы обсудить продление облигаций. Компания планирует погасить проценты в полном объеме, при этом невыплаченная основная сумма будет пролонгирована на год.

Несмотря на ожидаемое сворачивание монетарных стимулов, американские индексы продолжают обновлять исторические максимумы благодаря сильному третьему кварталу. Инвесторы будут следить за комментариями Федрезерва по инфляции, которая была горячей темой в финансовых кругах в последние месяцы. В случае ужесточения ДКП в выгодной ситуации оказываются бумаги американского банковского сектора.

Из негативных факторов для мировых площадок остаются быстрое распространение коронавирусной инфекции и проблема энергетического кризиса. В Китае местные СМИ пишут о том, что власти КНР решили ограничить предельную цену угля для электрогенерации на уровне чуть ли не вдвое ниже рыночной. Цены на газ также остаются крайне волатильными. Тем временем, нефть марки Brent вновь пытается преодолеть психологически значимую отметку $85 за баррель. В США вечером выйдут предварительные данные по запасам углеводородов в хранилищах, которые могут повлиять на цену нефти. Среднесрочный ориентир по нефти марки Brent по-прежнему $80-85 за баррель, считает Овчинникова.

Во вторник в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite упал на 1,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,2%), в Европе смешанная динамика (индексы CAC 40, DAX подросли на 0,5-0,9%, FTSE просел на 0,2%), но растут США (индексы прибавляют 0,2-0,4%).

Трейдеры сохраняют осторожный подход в преддверии двухдневного заседания Федеральной резервной системы США. Они ожидают, что по его итогам ФРС начнет сворачивать пакет стимулирующих мер на фоне усиливающейся инфляции, которая уже достигла максимума за последние три десятилетия, пишет MarketWatch.

Резервный банк Австралии (RBA) сохранил ключевую ставку без изменений на рекордном минимуме 0,1% по итогам ноябрьского заседания. Регулятор также оставил еженедельный объем скупки гособлигаций на уровне 4 млрд австралийских долларов ($2,98 млрд). Скупка будет осуществляться по крайней мере до середины февраля 2022 года.

Ситуация на нефтяном рынке

На нефтяном рынке во вторник цены просели, нефть Brent не смогла закрепиться на рубеже $85 за баррель. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $84,34 за баррель (-0,4% и +1,2% накануне), декабрьская цена WTI - $83,29 за баррель (-0,9% и +0,6% в понедельник).

Согласно данным Wood Mackenzie, ссылающейся на информацию трейдеров, запасы в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на Nymex, за период с 26 по 29 октября увеличились на 852 тыс. баррелей.

В центре внимания трейдеров на этой неделе - очередное заседание ОПЕК+ 4 ноября. Эксперты в основном ожидают, что альянс примет решение об увеличении добычи в следующем месяце в соответствии с принятым ранее планом - на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с).

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на Московской бирже подешевели акции ПАО "Владимирский химический завод" (-8,9%), "Белона" (-4,8%), En+ (-4,7%), "Мечела" (-4,5%), "Акрона" (-3,6%), "Самараэнерго" (-3%).

Лидерами роста выступили "префы" "ОМЗ" (+14,9%), акции ПАО "ТНС энерго Воронеж" (+9,9%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (+9,6%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (+5,7%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (+5,2%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (+4%), бумаги "Селигдара" (+3,8% и +4,2% "префы"), "ТГК-2" (+2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 78,74 млрд рублей (из них 14,43 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 13,16 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 6,61 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").