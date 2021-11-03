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Производитель водки "Руст" продаст польскую "дочку" CEDC компании Maspex

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Группа компаний "Руст", второй крупнейший производитель водки в мире, сообщила, что подписала соглашение о продаже своей польской дочерней компании CEDC International Sp. z o.o. (CEDC) группе компаний Maspex, крупнейшей в Польше и одной из ведущих в Центральной и Восточной Европе компаний в сегменте продуктов питания.

По условиям сделки стоимость CEDC составляет 3,89 млрд польских злотых (приблизительно $1 млрд). "Руст" останется дистрибутором алкогольных брендов CEDC на ключевых международных рынках, а CEDC продолжит продавать бренды "Русский стандарт" и Gancia в Польше.

В пресс-релизе говорится, что CEDC, которую "Русский стандарт" купил в 2013 году, является лидером по производству и дистрибуции алкогольных напитков на рынке Польши с годовым объемом продаж более 19 млн 9-литровых коробов. За 7 лет CEDC удвоила как свою долю рынка (до 47%), так и EBITDA. Этот показатель превысил $100 млн.

"Учитывая значительные успехи по увеличению капитализации бизнеса CEDC, группа компаний "Руст" приняла предложение о продаже CEDC стратегическому инвестору - Maspex. Данная сделка соответствует стратегии группы, которая предполагает фокус на дальнейшем росте российского рынка и международной экспансии своих глобальных брендов", - говорится в пресс-релизе.

CEDC производит такие бренды, как Absolwent, Zubrowka, Bols, Royal, Soplica, является ведущим импортером алкогольных напитков в Польше, выступая дистрибутором ликера Jagermeister, вин Carlo Rossi, игристых вин Gancia, коньяков Remy Martin, а также таких брендов, как Metaxa, Grant's, Campari и Aperol. CEDC принадлежат два завода по производству водки в Польше с годовой производственной мощностью более 780 млн бутылок водки и три лицензированных склада.

Алкогольная группа компаний "Руст" работает более чем на 85 международных рынках. Ее производственные мощности и дистрибуционные центры расположены в России, Венгрии, Великобритании и США. В группу также входит винный дом Gancia.

Основатель и председатель совета директоров ГК "Руст" Рустам Тарико.

Руст CEDC Maspex Рустам Трико Польша

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