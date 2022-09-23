Производитель "Русского стандарта" уладил спор с Альфа-банком о долгах

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Группа компаний "Руст" Рустама Тарико, один из ведущих производителей алкоголя в России, уладила спор на 8 млрд рублей с Альфа-банком об обслуживании долга, пишет "Коммерсантъ".

По сведениям издания, на этой неделе Альфа-банк направил в Арбитражный суд Москвы несколько ходатайств об отказе от исков. На вечер 22 сентября отказ от исков заявлен в рамках дел о взыскании с компаний группы 1,93 млрд рублей. По искам еще на 1,12 млрд рублей суд решил прекратить производства.

Альфа-банк ле подал к структурам ГК "Руст" серию исков с требованием около 8 млрд рублей в связи с неисполнением обязательств по соглашению о возобновляемой мультивалютной кредитной линии от сентября 2015 года, напоминает газета. В ГК "Руст" говорили, что группа собиралась рассчитаться с Альфа-банком в ходе продажи польской CEDC (бренд Zubrowka и пр.) местной группе Maspex, но та из-за санкций не смогла выплатить долг.

Источник издания на рынке сообщил, что Альфа-банк погасил большую часть обязательств структур ГК "Руст" за счет рефинансирования стороннего банка, а какого именно - не уточнил. По его словам, между Альфа-банком и ГК "Руст" остались отношения по действующим до конца 2022 года банковским гарантиям, а также по реструктурированным обязательствам по ранее выплаченным гарантиям.

В ГК "Руст" заявили изданию, что урегулировали все финансовые вопросы и разногласия с Альфа-банком, результатом чего стало прекращение судебных разбирательств и других юридических и административных действий по отношению друг к другу.

Младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Вячеслав Путиловский сказал "Коммерсанту", что для рефинансирования обязательств в другом банке ГК "Руст" могло понадобиться новое обеспечение, поручительство или последующий залог уже заложенного имущества. По его словам, из-за сложной структуры сделки ставка рефинансированного кредита может быть выше рынка.

В рамках рассмотрения одного из исков Альфа-банка к структурам "Руст" на 1,4 млрд рублей суд также наложил арест на активы ответчиков - денежные средства на счетах и алкогольную продукцию, что парализовало операционную деятельность, сказано в материалах суда.

Ссылаясь на данные участников рынка, газета сообщает, что в январе-августе "Руст" был пятым по производству водки в России, выпустив 3,76 млн дал, что на 32% меньше, чем годом ранее. Ранее в группе поясняли, что временно снижали объемы производства из-за сокращения числа заказов с некоторых экспортных рынков из-за санкций. По данным ЕГАИС, общий выпуск водки в стране за этот период вырос на 9,17%, до 49,97 млн дал, розничные продажи - на 7,11%, до 49,39 млн дал.

Алкогольная группа компаний "Руст" работает более чем на 80 международных рынках. Ее производственные мощности и дистрибуционные центры, кроме России, расположены в ряде европейских стран. В группу также входит винный дом Gancia. Основатель и председатель совета директоров ГК "Руст" Рустам Тарико.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в 2021 году выручка АО "Руст Россия" снизилась до 30,209 млрд рублей с 31,63 млрд рублей годом ранее, чистый убыток - до 1,346 млрд рублей с 3,825 млрд рублей соответственно.