Подведение итогов IPO "Делимобиля" затянулось из-за "дополнительных" инвесторов

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Подведение итогов IPO холдинговой компании каршеринга "Делимобиль" затянулось из-за диалога с "дополнительными" инвесторами, который требует больше времени, сообщили "Интерфаксу" два инвестора со ссылкой на информацию от организаторов размещения.

По их словам, в среду утром организаторы сделки сообщили, что цена размещения все еще не определена, при этом книга заявок переподписана и в ней присутствует большое количество высококачественных инвесторов.

Изначально закрытие книги заявок планировалось 2 ноября вечером по московскому времени.

В рамках IPO Delimobil Holding S.A. планирует разместить 20 млн ADS, каждая из которых соответствует двум обыкновенным акциям. Если андеррайтеры IPO полностью реализуют предусмотренный для них опцион, то объем размещения увеличится до 23 млн ADS (соответствует 46 млн акций).

Ценовой диапазон размещения был объявлен в прошлый понедельник, он составляет $10-12 за одну ADS.

Совместными букраннерами размещения выступают BofA Securities, Citigroup Global Markets, "ВТБ Капитал", а также Renaissance Securities, Sber CIB и Banco Santander S.A.

Исходя из ценового диапазона и количества размещаемых акций, компания в рамках IPO может привлечь $200-240 млн или $230-276 млн в случае реализации опциона, а free float составит от 26,3% до 29,1%. Капитализацию всей компании, исходя из ценового диапазона и количества акций в обращении после IPO, можно оценить в диапазоне от $760 млн до $912 млн (без опциона андеррайтеров).

IPO планируется провести на NYSE, бумаги будут торговаться под тикером DMOB. Также компания рассчитывает получить допуск к торгам ADS на "Мосбирже" - соответствующую заявку на листинг она подала 1 ноября.

Сервис "Делимобиль" сейчас работает в 11 российских городах. Под брендом Anytime Prime компания развивает сервис аренды автомобилей по подписке. Проекты объединены в холдинговую компанию Delimobil Holding S.A.

Основным бенефициаром холдинга является основатель каршеринга "Делимобиль" и фонда Mikro Kapital Group Винченцо Трани - через фонды секьюритизации MK Impact Finance (37,96%), Mikro Fund (16,89%), а также юрлицо D-Mobility Worldwide A.s. (13,37%).

У аффилированной с "ВТБ Капиталом" компании Nevsky Property Finance Ltd. - 13,39% холдинга.

Миноритариями Delimobil Holding являются члены совета директоров компании Станислав Грошов (3,04%) и Артур Меликян (4,23%), а также Артем Сергеев (11,13%).