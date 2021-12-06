В ВТБ считают, что "Делимобиль" сохраняет шансы стать "единорогом"

Одной из причин переноса IPO каршеринга в банке назвали геополитическую напряженность

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Каршеринг "Делимобиль", IPO которого в начале ноября было отложено из-за рыночных условий, имеет все шансы стать "единорогом", считает первый зампред ВТБ Юрий Соловьев. Он сказал это "Интерфаксу".

ВТБ стал миноритарным акционером "Делимобиля" летом 2021 года, купив пакет в размере 13,4%. Осенью компания планировала провести IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже с параллельным листингом в Москве. Однако на стадии закрытия книги заявок "Делимобиль" объявил, что откладывает размещение, сославшись на рыночные условия. "ВТБ Капитал" выступал одним из организаторов этой сделки.

"Эта компания - одна из передовых в мире, она развивается очень динамично. Мы абсолютно твердо уверены, что у нее замечательное будущее. Ее акционеры построили бизнес мирового уровня", - сказал Соловьев.

Исходя из цифр, заложенных в предварительные параметры не состоявшегося в итоге размещения, до статуса "единорога", который предусматривает стоимость от $1 млрд, "Делимобиль" немного недотягивал (по верхней границе ценового диапазона капитализация компании составляла около $0,9 млрд без учета опциона андеррайтеров).

"Пакет, который был предложен на IPO, наверное, в моменте был недостаточно большой. Плюс совпало несколько факторов, прежде всего, - это геополитическая напряженность. Этот фактор, к сожалению, сказался на нескольких сделках, в том числе, на этой. Но я уверен, что эта компания будет идти по пути становления "единорогом", - отметил первый зампред ВТБ.

"Делимобиль" работает с 2015 года, сейчас сервис доступен в 11 городах России. Под брендом Anytime Prime компания развивает сервис аренды автомобилей по подписке. Проекты объединены в холдинговую компанию Delimobil Holding S.A.

Основным бенефициаром холдинга является основатель каршеринга "Делимобиль" и фонда Mikro Kapital Group Винченцо Трани.