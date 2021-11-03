Владелец "Красного и белого" видит потенциал для открытия 50 тыс. магазинов

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Mercury Retail Group, управляющая торговыми сетями "Красное и белое" и "Бристоль", в которых продаются алкогольные напитки, видит потенциал для открытия около 50 тысяч магазинов, заявил co-CEO компании Сергей Кациев на онлайн-конференции "ВТБ Мои Инвестиции".

По его словам, к концу года сеть группы будет объединять более 15 тыс. магазинов.

Mercury Retail - третий по размеру выручки ритейлер в России. По итогам первого полугодия выручка компании выросла на 26,5%, до 328,7 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась в 2,1 раза, до 19 млрд рублей (показатели по МСФО 16).

На конец июня группа объединяла 13 498 магазинов общей торговой площадью более 1 млн кв. м, в том числе 9,49 тыс. магазинов "Красное и белое" и 4 008 магазинов "Бристоль".