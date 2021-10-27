Специализированные алкомаркеты будут закрыты в Москве во время нерабочих дней

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Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Магазины, торгующие преимущественно алкоголем, в период нерабочих дней будут закрыты, так как эта продукция не является товаром первой необходимости, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Такие магазины не будут работать, согласно указу мэра Москвы", - сказал собеседник агентства.

Как следует из указа Сергея Собянина, опубликованного на сайте мэрии, в период нерабочих дней посетители и работники не будут допускаться на территории объектов розничной торговли, за исключением аптек, аптечных пунктов и торговых объектов, продающих в розницу продукты питания или непродовольственные товары первой необходимости, при условии, что доля таких товаров в ассортименте составляет не менее 30%.

В перечень товаров первой необходимости, который был утвержден постановлением правительства РФ 20 апреля 2020 года, входят средства индивидуальной защиты и дезинфекции, антисептические средства, спички, свечи, влажные и сухие салфетки, мыло, зубная паста и зубные щетки, стиральный порошок, товары для детей, бензин, дизельное и газовое топливо, а также зоотовары. Алкоголь в перечень товаров первой необходимости не включен.

Также в столице продолжат функционировать объекты розничной торговли, работающие на доставку товаров.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что алкогольные магазины в Москве, продающие в основном спиртное, получили уведомления от управ и префектур районов города о приостановке работы с 28 октября по 7 ноября. По данным издания, такие обращения получили в том числе "Е-вино", один из трех бутиков Winemafia и сеть бутиков Wine Room.

21 октября мэр Москвы подписал указ о введении с 28 октября по 7 ноября включительно нерабочих дней в столице из-за ситуации с коронавирусом.