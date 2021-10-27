Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Специализированные алкомаркеты будут закрыты в Москве во время нерабочих дней

Специализированные алкомаркеты будут закрыты в Москве во время нерабочих дней
Фото: Getty Images

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Магазины, торгующие преимущественно алкоголем, в период нерабочих дней будут закрыты, так как эта продукция не является товаром первой необходимости, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Такие магазины не будут работать, согласно указу мэра Москвы", - сказал собеседник агентства.

Как следует из указа Сергея Собянина, опубликованного на сайте мэрии, в период нерабочих дней посетители и работники не будут допускаться на территории объектов розничной торговли, за исключением аптек, аптечных пунктов и торговых объектов, продающих в розницу продукты питания или непродовольственные товары первой необходимости, при условии, что доля таких товаров в ассортименте составляет не менее 30%.

В перечень товаров первой необходимости, который был утвержден постановлением правительства РФ 20 апреля 2020 года, входят средства индивидуальной защиты и дезинфекции, антисептические средства, спички, свечи, влажные и сухие салфетки, мыло, зубная паста и зубные щетки, стиральный порошок, товары для детей, бензин, дизельное и газовое топливо, а также зоотовары. Алкоголь в перечень товаров первой необходимости не включен.

Также в столице продолжат функционировать объекты розничной торговли, работающие на доставку товаров.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что алкогольные магазины в Москве, продающие в основном спиртное, получили уведомления от управ и префектур районов города о приостановке работы с 28 октября по 7 ноября. По данным издания, такие обращения получили в том числе "Е-вино", один из трех бутиков Winemafia и сеть бутиков Wine Room.

21 октября мэр Москвы подписал указ о введении с 28 октября по 7 ноября включительно нерабочих дней в столице из-за ситуации с коронавирусом.

Хроника 09 января 2020 года – 27 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Москва Коронавирус Сергей Собянин

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Алкомаркеты Москвы сообщили о требованиях властей закрыться на период нерабочих дней

Алкомаркеты Москвы сообщили о требованиях властей закрыться на период нерабочих дней
Пандемия коронавируса

В Москве возобновила работу горячая линия для самоизолированных

Москвичам пообещали теплую солнечную погоду в конце октября - начале ноября

Москвичам пообещали теплую солнечную погоду в конце октября - начале ноября

Соцвыплаты в Москве увеличат в 2022 году почти на 5%

Соцвыплаты в Москве увеличат в 2022 году почти на 5%

Причиной взрыва газа в Видном могло быть подключение не того шланга

Пандемия коронавируса

Число случаев COVID-19 в Москве за неделю увеличилось на 14%

В подмосковном Видном взрыв газа разрушил стену пятиэтажки

Мужчина, женщина и ребенок убиты на западе Москвы

COVID-заболеваемость в Москве снизилась на 20% после роста накануне

Пандемия коронавируса

Москвичи начали закупаться одеждой и косметикой перед нерабочими днями

Москвичи начали закупаться одеждой и косметикой перед нерабочими днями
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код