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Сбербанк продаст несколько "дочек" в Европе на сумму около 500 млн евро

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Sberbank Europe AG (дочерняя компания Сбербанка России) подписала соглашение с компаниями сербской MK Group (AIK Banka a.d. Beograd, Gorenjska Banka d.d., Kranj и Agri Europe Cyprus Limited) о продаже своих дочерних банков в Центральной и Восточной Европе, следует из сообщения Сбербанка.

Речь идет о банках в Боснии и Герцеговине (Sberbank BH d.d. Sarajevo и Sberbank a.d. Banja Luka), Хорватии (Sberbank d.d.), Венгрии (Sberbank Magyarorszag Zrt.), Сербии (Sberbank Srbija a.d. Beograd) и Словении (Sberbank banka d.d.) с совокупными активами 7,329 млрд евро, 162 филиалами и около 600 тыс. клиентов.

Sberbank Europe приняла решение сократить свое присутствие в Центральной и Восточной Европе, чтобы сосредоточиться на приоритетных рынках и исследовать новые бизнес-модели, отмечается в сообщении.

Предполагается, что Sberbank Europe продолжит владеть "дочкой" в Чехии (Sberbank Czech Republic), ее бизнес-модель не изменится.

Сделка с MK Group по итогам тщательного анализа различных вариантов "оказалась наиболее привлекательной", следует из сообщения.

"Покупатели широко представлены в регионе и обладают четким видением будущего развития. Они нацелены на поддержание дальнейшего роста банков и обеспечение такого же высокого качества услуг для клиентов", - отмечает Сбербанк.

Закрытие сделки подлежит необходимому согласованию со стороны локальных и международных регуляторов, а также локальных антимонопольных ведомств. Ожидается, что одобрение будет получено в 2022 году.

Общая сумма сделки составит порядка 500 млн евро, включая продажу акций и замещение финансирования, предоставленного Сбербанком.

"Сбер ожидает нейтральный финансовый результат и незначительное влияние сделки на нормативы достаточности капитала в консолидированной финансовой отчетности группы", - говорится в сообщении.

Sberbank Europe представлена в Австрии, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Чехии, Германии, Венгрии, Словении и Сербии. В 2014 году подразделение Сбербанка запустило розничный банковский бизнес в Германии (Sberbank Direct). Sberbank Europe обслуживает около 800 тыс. клиентов, имеет 187 отделений и насчитывает более 3,9 тыс. сотрудников по всей Европе. Штаб-квартира компании расположена в Вене (Австрия). По состоянию на 31 декабря 2020 года совокупные активы Sberbank Europe AG составляли 13 млрд евро.

Сербская MK Group основана Миодрагом Костичем в 1983 году. AIK Banka (Сербия), которому принадлежат активы Gorenjska Banka (Словения) и Gorenjska Banka Leasing (Словения), является основным активом банковской группы AEC Ltd., которая является частью MK Group, занимающейся также сельскохозяйственным бизнесом и операциями с гостиницами и недвижимостью.

AIK Banka уже присутствует в этой части Европы, активы в которой продает Сбербанк, и стремится расширить свое присутствие в соответствии с долгосрочной стратегией, добавила российская кредитная организация.

Сбербанк Sberbank Europe AG

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