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Сбербанк не намерен продавать банки в Чехии, Австрии и Германии

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк, недавно объявивший о планах продать ряд дочерних банков в Европе, оставшиеся активы в этом регионе пока продавать не планирует, сообщил журналистам президент - председатель правления Герман Греф.

"Возможна ли продажа еще каких-то активов в Европе? Нет, банковских активов, нет, мы остались только в трех странах, и пока у нас планов никаких по продаже нет", - сказал Греф.

Дочерняя Sberbank Europe представлена в Австрии, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Чехии, Германии, Венгрии, Словении и Сербии. В ноябре "дочка" Сбербанка подписала соглашение с сербской MK Group (AIK Banka a.d. Beograd, Gorenjska Banka d.d., Kranj и Agri Europe Cyprus Limited) о продаже своих дочерних банков в Центральной и Восточной Европе - в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Венгрии, Сербии и Словении. Таким образом, у Сбербанка останутся "дочки" в Австрии, Германии и Чехии.

Сбербанк Герман Греф Европа

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