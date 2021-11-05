Цена нефти выросла в пятницу после встречи ОПЕК+

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов в пятницу на фоне решения ОПЕК+ после снижения накануне.

Январские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:56 МСК подорожали на $0,73 (на 0,91%) - до $81,27 за баррель. По итогам торгов в четверг их цена снизилась на $1,45 (на 1,8%) и составила на закрытие $80,54 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром растут на $0,80 (на 1,02%) - до $79,61 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена уменьшилась на $2,05 (на 2,5%) и составила $78,81 за баррель.

Министры стран ОПЕК+ приняли единогласное решение следовать намеченному плану и не увеличивать добычу нефти больше, чем запланировано. Мольбы потребителей о дополнительных объемах остались без ответа. ОПЕК+ объясняет это прогнозами о будущем падении спроса.

ОПЕК+ с июля постепенно наращивает добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки каждый месяц с тем, чтобы нивелировать ограничения в 9,7 млн б/с, взятые на себя в разгар пандемии COVID-19, и ежемесячно встречается, чтобы "подогнать" трек следования рыночной ситуации.

По информации "Интерфакса", возможное увеличение нефтедобычи активно обсуждалось участниками ОПЕК+, но риски падения спроса на нефть, в частности, сезонного, а также риск распространения штамма "дельта" стали факторами "против" таких действий.

Цены на нефть за последнее время достигли семилетних максимумов, однако перешли к снижению ранее на текущей неделе на фоне данных о росте запасов в США. За неделю Brent может потерять около 4%, WTI - примерно 5%.