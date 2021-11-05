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Brent подорожала до $81,78 за баррель

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть поднимаются в пятницу на опасениях нехватки предложения на рынке из-за нежелания стран ОПЕК+ наращивать добычу сверх запланированных ранее уровней.

Как сообщалось, министры стран ОПЕК+ в четверг единогласно приняли решение продолжать следовать намеченному прежде плану. ОПЕК+ с июля увеличивает добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки каждый месяц с тем, чтобы нивелировать ограничения в 9,7 млн б/с, взятые на себя в разгар пандемии COVID-19, и ежемесячно встречается для оценки рыночной ситуации.

Аналитики Goldman Sachs отмечают, что предложение на нефтяном рынке недостаточно, и стоит ожидать усиления его волатильности.

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"Наш "бычий" прогноз остается неизменным: дефицит нефти сохраняется, рост спроса будет поддерживать цены в ближайшей перспективе", - говорится в обзоре Goldman.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:55 по Москве составляет $81,78 за баррель, что на $1,24 (1,54%) выше цены на закрытие рынка в четверг.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже к этому времени подорожали на $1,53 (1,94%), до $80,34 за баррель.

По информации "Интерфакса", возможное увеличение нефтедобычи активно обсуждалось участниками ОПЕК+, но риски падения спроса на нефть, в частности, сезонного, а также риск распространения штамма "дельта" стали факторами "против" таких действий.

Президент США Джо Байден, ранее обращавшийся к ОПЕК+ с призывом увеличить добычу, рассматривает возможность продажи нефти из стратегического резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR), заявила министр энергетики страны Дженнифер Грэнхолм агентству Bloomberg.

Как отмечают аналитики Goldman, "новые открытые расхождения во мнениях между ОПЕК и администрацией президента США, угроза продажи нефти из SPR, а также потенциальное возобновление переговоров с Ираном будут способствовать росту волатильности нефтяного рынка в ближайшие недели, особенно с учетом падения торговой активности к концу года".

нефть Brent ОПЕК+

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