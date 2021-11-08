Etihad Airways перейдет из "Домодедово" в "Шереметьево"

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Национальный перевозчик ОАЭ Etihad Airways сообщил, что со 2 декабря переведет свои московские рейсы из Абу-Даби из аэропорта "Домодедово" в терминал С аэропорта "Шереметьево".

Рейсы из Абу-Даби в Москву будут ежедневными, летать между городами будут широко- и узкофюзеляжные самолеты.

Авииакомпания объяснила смену аэропорта расширением сотрудничества с "Аэрофлотом". "Аэрофлот" с 13 ноября начнет летать из "Шереметьево" в Абу-Даби трижды в неделю.

"В связи с тем, что оба перевозчика выполняют рейсы между Москвой и столицей ОАЭ, и при условии получения необходимых разрешений от регулирующих органов, Etihad и "Аэрофлот" договорились о расширении соглашения об интерлайн-перевозках, запуске код-шеринговых услуг и изучении других областей сотрудничества", - сообщила Etihad.

В "Домодедово" Etihad летала с 2008 года, в текущем расписании четыре рейса в неделю.

Ранее в этом году о планах перевести свои московские рейсы из "Домодедово" в "Шереметьево" сообщал еще один ближневосточный перевозчик - Qatar Airways. С 31 октября его рейсы из Дохи будут обслуживаться также в терминале С "Шереметьево".