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Qatar Airways возглавила рейтинг авиакомпаний мира в условиях пандемии

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Qatar Airways признали "авиакомпанией года" составители рейтинга "Top Airlines in the World" в редакции AirlineRatings.com. Рейтинг учитывает безопасность полетов, обслуживание на борту, комфорт пассажиров и маршруты авиаперелетов.

В 2021 году эксперты оценивали авиакомпании и с учетом того, как они реагировали на пандемию COVID-19.

Qatar Airways была признана лучшей авиакомпаний за инновационные решения для кабин самолетов, уровень обслуживания на борту и "приверженность работе в период пандемии COVID-19", объяснил AirlineRatings.com.

Qatar Airways поднялась на восемь строчек вверх, до этого первое место, как правило, занимала Air New Zealand. Всего в рейтинг вошло 20 авиакомпаний, при этом большинство из них удержали позиции, завоеванные в 2020 году.

В пятерку лидеров также вошли крупнейший авиаперевозчик Новой Зеландии Air New Zealand, сингапурская Singapore Airlines Ltd., крупнейший авиаперевозчик Австралии Qantas Airways Ltd. и Emirates Airlines со штаб-квартирой в Дубае.

В ежегодный рейтинг могут попасть только авиакомпании, у которых есть семь звезд безопасности. Рейтинг основан на истории аварийности, инцидентах, связанных с пилотами, правительственных проверках и теперь также критериями, относящимися к безопасности в условиях пандемии коронавируса, включая меры социального дистанцирования, дезинфекцию самолетов и наличие масок у экипажа.

Хроника 09 января 2020 года – 27 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Qatar Airways Air New Zealand Qantas Airways Singapore Airlines Emirates Airlines коронавирус

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