Нефть Brent подорожала до $83,74 за баррель

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок продолжают расти в ходе дневных торгов в понедельник.

Саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco сообщила, что в декабре поднимет цены на все сорта нефти для покупателей из Азии, США, стран Северо-Западной Европы и Средиземноморья.

В частности, цена на нефть, поставляемую в Азию, будет поднята на $1,1-2,8 за баррель, в США - на $0,5 за баррель, для стран Северо-Западной Европы повышение составит $1-3,3 за баррель, для государств Средиземноморья - $1,1-3 за баррель.

Это решение Aramco основывается на предположении, что "спрос останется сильным", поскольку страны ОПЕК и другие крупные нефтяные экспортеры продолжат сдерживать предложение, написали аналитики ANZ Research.

На прошлой неделе ОПЕК+ приняла решение продолжать придерживаться плана увеличения добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки, несмотря на призывы от многих стран, включая США, увеличивать добычу еще больше.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:44 по московскому времени в понедельник составляет $83,74 за баррель, что на $1 (1,21%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $82,44 за баррель, что на $1,17 (1,44%) выше итогового значения предыдущей сессии.

Импорт нефти Китаем в октябре сократился до минимума за три года, поскольку государственные нефтеперерабатывающие заводы вынуждены были уменьшать закупки на фоне роста цен на этот энергоресурс, а частные НПЗ ограничены государственными квотами.