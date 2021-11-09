Тайвань заявил о готовности материка блокировать важные объекты инфраструктуры

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы материкового Китая уже располагают возможностями и средствами для того, чтобы блокировать ключевые порты и аэропорты Тайваня, заявило во вторник тайваньское военное ведомство.

"Народно-освободительная армия Китая (НОАК) способна осуществить блокаду наших важнейших портов, аэропортов и маршрутов авиарейсов, чтобы перекрыть наши воздушные и морские линии и повлиять на поток военных поставок и материально-технических ресурсов нам", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в то же время НОАК стремится завершить модернизацию своих вооруженных сил к 2035 году, чтобы "получить превосходство в возможных операциях против Тайваня и реальные возможности противостоять иностранным силам, что представляет серьезную угрозу нашей национальной безопасности".

Недавнее увеличение военных учений и полетов самолетов ВВС КНР в зоне идентификации ПВО Тайваня является частью того, что Тайбэй рассматривает как тщательно спланированную стратегию преследования.

"Его устрашающее поведение направлено не только на снижение уровня нашей боевой мощи и подрыв нашей веры и морального духа, но также является попыткой изменения статус-кво в Тайваньском проливе, чтобы в конечном итоге достичь своей цели "захватить Тайвань без боя", - говорится в сообщении военного ведомства.

Глава тайваньской администрации Цай Инвэнь уже сделала укрепление обороны острова приоритетом, пообещав производить больше оружия внутри страны, включая подводные лодки, и наращивать закупки военного оборудования у Соединенных Штатов, самого важного поставщика оружия Тайваню.